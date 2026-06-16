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Así ha sido la inesperada visita de la princesa Leonor a Canarias durante su viaje de fin de curso: furor entre los vecinos de Teror y parada para tomar café

La heredera también se llevó algunos productos autóctonos de su visita a la zona junto a sus compañeros

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La princesa Leonor tras recibir la Medalla de Oro de la Asamblea Regional de Murcia (Europa Press
La princesa Leonor tras recibir la Medalla de Oro de la Asamblea Regional de Murcia (Europa Press)

La princesa Leonor ha sorprendido con su visita inesperada a Teror, uno de los municipios más representativos del interior de Gran Canaria, como parte del viaje de fin de curso de la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier. La heredera al trono llegó a la isla el domingo por la tarde junto a sus compañeros de academia, en una estancia que combina actividades de formación en instalaciones militares, como la Base Aérea de Gando, con recorridos turísticos por la geografía canaria.

Según recoge La Provincia, fue alrededor de las 10:00 horas cuando comenzó a circular el rumor entre los vecinos: la princesa estaba en el pueblo. Minutos más tarde, un numeroso grupo de cadetes uniformados de la AGAE llegó a la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora del Pino, patrona de la provincia de Las Palmas.

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A continuación, el grupo posó para una fotografía institucional ante la fachada del templo, con la princesa Leonor en posición central, por lo que ya no cabía ninguna duda de la presencia de la hija de Felipe VI. Con la instantánea tomada, la heredera y sus compañeros accedieron al interior de la basílica.

La princesa Leonor visita Teror junto a sus compañeros (Europa Press)
La princesa Leonor visita Teror junto a sus compañeros (Europa Press)

La princesa Leonor en Teror

La noticia se propagó con rapidez por las calles del municipio canario. Muchos vecinos reconocieron a La Provincia que desconocían por completo la visita. Turistas y residentes se fueron sumando al recorrido de la comitiva, atraídos por el boca a boca y buscando por la localidad de 13.200 habitantes a la heredera para poder conocerla y hacerse una foto con ella.

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Cerca de las 11:00 horas, Leonor abandonó el entorno de la basílica junto a sus compañeros y continuó el recorrido por la localidad. Según el citado medio, durante el trayecto recibió explicaciones sobre la historia del templo y de la plaza Teresa Bolívar, mientras vecinos y visitantes la seguían y la grababan con sus teléfonos móviles.

El grupo avanzó después por la calle Real de la Plaza, uno de los ejes del casco histórico de Teror, cuyo conjunto de balcones de madera y mercado de abastos lo convierten en una de las rutas interiores más visitadas de la isla, junto con paradas habituales en otros municipios como Tejeda, conocido por sus almendros.

La heredera ha finalizado con éxito esta formación que le permite realizar saltos en modo automático y que es un complemento a la formación militar que realiza en la Academia General del Aire y del Espacio (AGA). (© Casa de S.M. el Rey)

Las compras de la princesa Leonor

La visita incluyó una parada en la cafetería Iris, donde la princesa se sentó junto a una compañera. Mientras tanto, otros cadetes aprovecharon el descanso para degustar un bocadillo de chorizo de Teror bajo el pino situado frente al Ayuntamiento, uno de los productos más arraigados en las fiestas y romerías del archipiélago y un referente gastronómico que los visitantes suelen llevarse a casa.

Aunque todavía no ha trascendido si Leonor probó el bocadillo, sí se sabe que adquirió en la tienda Kactus un anillo de olivina verde y un tarro de mojo canario. La dependienta del establecimiento describió a la princesa como cercana: “Fue superlinda, muy amable”, declaró a La Provincia.

La salida de Leonor de la cafetería permitió a varias vecinas acercarse a ella para llevarse un recuerdo del encuentro, aunque la afluencia de personas en ese momento limitó la posibilidad de mantener grandes charlas con ella, según reconocieron las propias vecinas al citado medio autonómico. Tras su paso por Teror, la princesa y sus compañeros continuaron el itinerario con una visita a Destilerías Arehucas, dentro del programa de actividades previsto para su estancia de formación en la isla.

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