La Mesa del Congreso acuerda apercibir a Vox por aprovechar las Jornadas de Puertas Abiertas para repartir merchandising

La Mesa del Congreso, con mayoría del PSOE y Sumar, ha decidido este martes apercibir al grupo parlamentario de Vox por aprovechar las Jornadas de Puertas Abiertas que viene celebrando la Cámara esta legislatura para repartir merchandising del partido.

Así, el órgano rector de la Cámara Baja que preside la socialista Francina Armengol va a remitir una carta a Vox para informarle de que el Congreso es un espacio "neutro" y que, como tal, no pueden repartir merchandising --sobre todo pulseras-- entre la ciudadanía que se acerca al Palacio de la Carrera de San Jerónimo.

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Pero, además, la Mesa del Congreso recordará a los diputados de Vox que deben respetar a los ujieres y el resto de personal de la casa que les llama la atención cuando protagonizan este tipo de actuaciones.

Según informaron fuentes parlamentarias, diputados de Vox repartieron merchadising en los pasados viernes y sábados durante las últimas Jornadas de Puertas Abiertas, pero son varias las ocasiones en las que lo han hecho también durante la vigente legislatura. Sin embargo, la Mesa ha decidido poner ya cartas sobre el asunto.

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