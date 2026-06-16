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Condenados los menores que agredieron a una educadora social en 2025 y la dejaron inconsciente

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La Audiencia Provincial de Huelva ha ratificado la condena de la juez de la Sección de Menores del Tribunal del Instancia de Huelva que imponía 16 meses de internamiento en régimen semiabierto a tres menores que el 13 de septiembre de 2025 agredieron a una educadora social en un centro de protección de menores de la capital, donde se encontraban internos, mientras esta trabajaba sola en el turno de noche.

Según recoge la sentencia, consultada por Europa Press, los menores expedientados "actuaron de común acuerdo y con ánimo de conseguir, en contra de la voluntad" de la mujer "desobedecer la normativa del centro". De este modo, uno de ellos agarró a la educadora "fuertemente del cuello por detrás dejándola inconsciente en el suelo" mientras otro de ellos "esperaba".

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Así las cosas, una vez inconsciente, "aprovecharon para cogerle las llaves que llevaba en el bolsillo del pantalón y entrar en el despacho donde cogieron sus pertenencias" y las de un tercer menor. Cuando la mujer recuperó la conciencia "los menores no depusieron su actitud" y el mismo que la había agredido previamente "la arrastró cogiéndola del cuello", luego la llevaron entre él y otro de los menores "cogiéndola con fuerza por las muñecas" a la habitación del tercer menor.

Prosigue la sentencia que, "una vez llegaron a la puerta de la habitación", salió otro menor y "los tres menores expedientados la acorralaron contra la pared y la obligaron a que les dijera cuales eran las llaves para abrir la puerta del centro, dado que la misma estaba cerrada y no podían salir, tras lo cual los menores abrieron la puerta y salieron".

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Como consecuencia de estos hechos, la educadora social sufrió erosiones en cara anterior del cuello, cervicalgia y ansiedad "requiriendo además de una primera asistencia facultativa, tratamiento de carácter curativo consistente en tratamiento psicológico y médico/psiquiátrico" y como secuela tiene "estrés postraumático".

Por estos hechos se acordó, por auto de fecha 14 de septiembre de 2025, respecto de uno de los tres menores la medida cautelar de internamiento en régimen semiabierto y, respecto de otro, la medida cautelar de internamiento en régimen semiabierto con valoración en salud mental, así como por auto de 22 de septiembre de 2025 se acordó respecto del tercer menor la medida cautelar de internamiento terapéutico en salud mental en régimen semiabierto.

La jueza de menores condenó a los tres como autores responsables de los delitos de coacciones y lesiones y les impuso a los tres la medida de 16 meses de internamiento en régimen semiabierto, de los que los dos últimos meses serán de libertad vigilada --para uno de ellos, concretamente, internamiento terapéutico en salud mental en régimen semiabierto-- y la prohibición de aproximarse a la víctima a menos de 200 metros o comunicarse con ella por otro periodo de 16 meses.

Además, los menores deberán indemnizar a la educadora social, conjunta y solidariamente entre sí, y con sus representantes legales, en la cantidad de 10.200 euros por las lesiones y secuelas derivadas de la agresión.

Ante ello, la letrada de la Junta de Andalucía recurrió la sentencia, pero la Audiencia Provincial de Huelva ha desestimado íntegramente el recurso y ha ratificado la condena impuesta por la jueza de menores.

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EuropaPress

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