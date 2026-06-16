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El Sporting confirma el fichaje de Jorge Sáenz, segundo refuerzo del proyecto Larcamón

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Gijón, 16 jun (EFE).- El Sporting ha fichado a Jorge Sáenz, defensa central de 29 años que llega libre tras concluir su vinculación con el Leganés y firma por las dos próximas temporadas, según hizo oficial este martes el club asturiano.

El zaguero tinerfeño superó el reconocimiento médico al que se sometió el lunes a su llegada a Gijón y rubricó su contrato con el club asturiano para convertirse en el segundo refuerzo confirmado de la planificación rojiblanca, tras el guardameta Egoitz Arana.

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Sáenz militó cuatro temporadas en el Leganés, donde fue uno de los capitanes y pieza clave en el ascenso del conjunto pepinero a Primera División en la temporada 2023-2024 bajo las órdenes de Borja Jiménez, técnico que avaló las negociaciones con el Sporting antes de abandonar el banquillo de El Molinón.

El central, formado en el Tenerife y con experiencia también en el Celta de Vigo, el Marítimo portugués y el Mirandés, responde al perfil de liderazgo y experiencia defensiva que el presidente ejecutivo, José Riestra, había señalado públicamente como prioridad en la planificación rojiblanca.

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El Sporting continúa así con la construcción de su plantilla para la temporada 3026-2027 bajo las órdenes del nuevo entrenador, el argentino Nicolás Larcamón, con dos fichajes confirmados antes del inicio de la pretemporada. EFE

dsl/rm/cmm

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