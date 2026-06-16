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El TSJ de Madrid acuerda suspender cautelarmente los sondeos en el Valle de Cuelgamuros por posibles "daños"

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El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha acordado paralizar de manera cautelar "los trabajos de perforación o sondeos" en el Valle de Cuelgamuros, anteriormente conocido como 'Valle de los Caídos', porque "podrían causarse daños en el conjunto monumental".

Así lo ha comunicado el TSJM en un auto fechado este lunes, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que el tribunal estima el recurso de la Asociación para la Reconciliación y la Verdad Histórica en el que argumentaba que el Valle "goza de la máxima protección" por ser Bien de Interés Cultural (BIC).

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El tribunal indica que procede acordar la medida cautelar "en la medida en que concurren evidentes razones de urgencia, puesto que los trabajos se están acometiendo, lo que implica que podrían causarse daños en el conjunto monumental si no se ejecutan con las cautelar y prevenciones 'ad hoc'".

Según recoge el fallo, la asociación también adujo que "no consta que ante el Ayuntamiento --de San Lorenzo del Escorial, en Madrid-- se haya presentado actuación comunicada o solicitud de licencia, con aportación del correspondiente proyecto firmado por arquitecto".

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En este sentido, el TSJM señala que "es notorio" que el monumento es un BIC y, por tanto, "es necesario evitar" que "puedan acometerse trabajos que no hayan obtenido, presuntamente, las preceptivas autorizaciones sectoriales".

Además, indica que "no se causa perjuicio alguno a los intereses generales, ya que la presente medida cautelar ha de ser ratificada, alzada o modificada en un breve plazo, tras recabarse las alegaciones del abogado del Estado".

Fuentes del Ejecutivo consultadas por esta agencia de noticias señalaron que los sondeos comenzaron el pasado 8 de junio y que estos trabajos son necesarios para el proyecto para la resignificación de Cuelgamuros, que actualmente se encuentra en redacción.

Desde el Gobierno aclararon que las obras de resignificación "no se han iniciado" y que están en la fase previa, donde se están tomando "datos imprescindibles para la elaboración del proyecto".

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EuropaPress

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