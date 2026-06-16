Espana agencias

Garamendi pide cautela antes de decidir si prolongar las medidas anticrisis por la guerra

Guardar
Google icon

Madrid, 16 jun (EFE).- El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha considerado este martes que hay que esperar y evaluar cómo avanzan las negociaciones para poner fin al conflicto de EEUU e Israel contra Irán antes de tomar decisiones respecto a prolongar o no las medidas puestas en marcha por el Gobierno para amortiguar el impacto de la guerra.

"Creo que tenemos que evaluar exactamente qué es lo que está pasando cada día", ha señalado Garamendi a la salida de su intervención en el encuentro empresarial 'Bizkaia.Invierte' sobre si considera que deben prolongarse las medidas tomadas por el Gobierno.

PUBLICIDAD

El jefe de la patronal ha añadido que estas medidas tomadas por el Gobierno han sido "importantes" porque, además de su impacto en los productos energéticos, ha tenido un impacto amortiguando la inflación.

Aunque también ha advertido de que estas medidas suponen un gasto y que pueden conllevar a un exceso de deuda pública que ya es "muy amplia".

PUBLICIDAD

"Creo que hay que esperar", ha insistido ante los periodistas, y ha puesto de relevancia que de "aquí en una semana veremos si esto es verdad. Si no es verdad, vamos a ver si se firma, si no se firma, si se firma cómo se firma".

En este sentido, Garamendi ha considerado que las medidas que se tomaron por el Gobierno fueron adecuadas.

Por otra parte, respecto a otros temas energéticos, ha defendido la continuidad de las centrales nucleares españolas.

En este aspecto, ha añadido que tiene "poco sentido" que se estén planteando cerrar las plantas nucleares y, en concreto, ha señalado el caso de Almaraz.

Garamendi ha defendido la energía nuclear por tratarse a su juicio de una energía limpia, que además, evita una "dependencia del petróleo o gas". EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Veintinún cortos optan al Festival de l'Alfàs del Pi, con un primer premio de 4.000 euros

Infobae

FundéuRAE: “pausa de hidratación”, mejor que “cooling break”

Infobae

Tres detenidos en Andújar (Jaén) con armas de guerra en una operación contra la droga

Infobae

Sumar reconoce que las causas relacionadas con el PSOE afectan a la "mayoría progresista"

Infobae

Garamendi ve "sorprendente" el asunto de las joyas de Zapatero: "No están mal los regalos"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El juez Calama rechaza aplazar la declaración de Zapatero sobre el origen de sus joyas: pedía posponerla para reunir más documentación

El juez Calama rechaza aplazar la declaración de Zapatero sobre el origen de sus joyas: pedía posponerla para reunir más documentación

Un juez absuelve a dos grafiteros que pintaron cinco vagones del metro de Barcelona porque su delito no puede castigarse con prisión

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife reabre la demanda de división de herencia bloqueada por la imposibilidad de localizar a un heredero en Bélgica

Francia y Ucrania firman ‘Brave France’, un acuerdo para desarrollar tecnologías militares que incluyen drones o inteligencia artificial

Divorcio contencioso en Barcelona: la Audiencia confirma la pensión de alimentos de 1.200 euros mensuales para las hijas y rechaza la alegación de precariedad del padre

ECONOMÍA

El castillo medieval francés que se vende por 1,5 millones de euros: 20 estancias y una capilla del siglo XVI con vidrieras históricas

El castillo medieval francés que se vende por 1,5 millones de euros: 20 estancias y una capilla del siglo XVI con vidrieras históricas

Cómo te afectará la reforma de los derechos de pasajeros de la UE: la maleta de cabina depende de la tarifa y reembolsos de hasta el 400% por rutas alternativas

La CNMC investiga a los seis principales bancos por posibles prácticas anticompetitivas en las hipotecas a tipo fijo

El ‘escudo renovable’ protege a los españoles de la crisis energética por la guerra: cada hogar ahorra casi un 20% al mes en la factura eléctrica

Este es el precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades para hoy

DEPORTES

Irán y Nueva Zelanda empatan en un vibrante partido con varios giros de guion: vídeo del resumen y los goles

Irán y Nueva Zelanda empatan en un vibrante partido con varios giros de guion: vídeo del resumen y los goles

Los goles y mejores jugadas del Irán-Nueva Zelanda del Mundial 2026, en vídeo: doblete de Elijah Just y reacción persa que rescata un punto

España evidencia su dependencia a Lamine Yamal y Nico Williams en su debut ante Cabo Verde en el Mundial 2026

Los goles del Arabia Saudí-Uruguay del Mundial 2026, en vídeo: así fueron los tantos y el reparto de puntos en el debut

Los goles del Bégica-Egipto del Mundial 2026, en vídeo: Lukaku y Ashour, protagonistas en el reparto de puntos