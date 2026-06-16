Garamendi pide cautela antes de decidir si prolongar las medidas anticrisis por la guerra

Madrid, 16 jun (EFE).- El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha considerado este martes que hay que esperar y evaluar cómo avanzan las negociaciones para poner fin al conflicto de EEUU e Israel contra Irán antes de tomar decisiones respecto a prolongar o no las medidas puestas en marcha por el Gobierno para amortiguar el impacto de la guerra.

"Creo que tenemos que evaluar exactamente qué es lo que está pasando cada día", ha señalado Garamendi a la salida de su intervención en el encuentro empresarial 'Bizkaia.Invierte' sobre si considera que deben prolongarse las medidas tomadas por el Gobierno.

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El jefe de la patronal ha añadido que estas medidas tomadas por el Gobierno han sido "importantes" porque, además de su impacto en los productos energéticos, ha tenido un impacto amortiguando la inflación.

Aunque también ha advertido de que estas medidas suponen un gasto y que pueden conllevar a un exceso de deuda pública que ya es "muy amplia".

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"Creo que hay que esperar", ha insistido ante los periodistas, y ha puesto de relevancia que de "aquí en una semana veremos si esto es verdad. Si no es verdad, vamos a ver si se firma, si no se firma, si se firma cómo se firma".

En este sentido, Garamendi ha considerado que las medidas que se tomaron por el Gobierno fueron adecuadas.

Por otra parte, respecto a otros temas energéticos, ha defendido la continuidad de las centrales nucleares españolas.

En este aspecto, ha añadido que tiene "poco sentido" que se estén planteando cerrar las plantas nucleares y, en concreto, ha señalado el caso de Almaraz.

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Garamendi ha defendido la energía nuclear por tratarse a su juicio de una energía limpia, que además, evita una "dependencia del petróleo o gas". EFE