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Tres detenidos en Andújar (Jaén) con armas de guerra en una operación contra la droga

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Jaén, 15 jun (EFE).- La Policía Nacional ha detenido a tres personas en Andújar (Jaén) por tenencia ilícita de armas, entre ellas un fusil de asalto, coacciones, amenazas y robo con violencia tras una investigación desarrollada a lo largo de varios meses en torno a dos familias enfrentadas por el control de un punto de venta de drogas en un barrio de la localidad.

La investigación fue iniciada por agentes de las Brigadas de Judicial y Seguridad Ciudadana de la Comisaría Local de Andújar, con el apoyo del Grupo Operativo de Respuesta de Jaén y la Unidad de Medios Aéreos de Jaén y Málaga.

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El detonante de la alerta policial fue el hallazgo de casquillos de un arma de guerra AK-47 durante uno de los enfrentamientos entre ambos clanes, lo que evidenció el uso de armamento de alto poder en sus disputas por el control del narcotráfico.

Tras semanas de seguimientos y vigilancias, los investigadores lograron identificar a los poseedores de las armas y los domicilios donde podrían estar guardadas. Con autorización judicial, se practicaron tres registros simultáneos que dieron como resultado la incautación de un importante arsenal.

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En concreto, un fusil de asalto AK-47 calibre 7,62 corto, dos pistolas, una escopeta de caza, 120 cartuchos de 12 mm sin detonar, 60 cartuchos de 9 mm sin detonar, cuatro cargadores vacíos, un machete de grandes dimensiones, seis navajas grandes, un hacha y tres bastones de gran tamaño.

Los tres detenidos fueron puestos a disposición judicial por delitos de tenencia ilícita de armas, coacciones, amenazas y robo con violencia. La autoridad judicial decretó su libertad con cargos, aunque la investigación permanece activa y no se descarta la detención de otros implicados. EFE

gd/bfv/ros

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