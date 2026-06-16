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Veintinún cortos optan al Festival de l'Alfàs del Pi, con un primer premio de 4.000 euros

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l'Alfàs del Pi (Alicante), 16 jun (EFE).- Un total de 21 cortometrajes de los 1.014 presentados han sido elegidos para competir en la sección oficial del 38 Festival de Cine de l'Alfàs del Pi, que se celebrará del 3 al 12 de julio con 9.500 euros en premios.

El primer premio está dotado con 4.000 euros y la estatuilla del Faro de Plata; el segundo premio de 2.000; y el tercero de 1.000, y a ellos se suman al Mejor Cortometraje Valenciano, con 1.000; al Cortometraje de Animación, con la misma cantidad; y al Corto Dirigido por Mujeres (500).

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El alcalde de l’Alfàs, Vicente Arques, ha dado a conocer esta mañana el listado de cortometrajes seleccionados y ha destacado lacalidad de los trabajos recibidos y la diversidad de géneros representados, con una clara presencia de comedia y drama, además de propuestas de fantástico, terror y thriller.

Como novedad destacada, el Festival de Cine de l’Alfàs del Pi ha sido seleccionado este año como festival clasificador para los Premios Fugaz. Creados en 2014, estos galardones reconocen lo mejor del cortometraje español y se han convertido en una referencia para el sector audiovisual.EFE

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sys/ams/lml

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