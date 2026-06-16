FundéuRAE: “pausa de hidratación”, mejor que “cooling break”

Madrid, 16 jun (EFE). La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, explica que la expresión inglesa “cooling break”, que se usa para aludir al tiempo que se concede a los deportistas para refrescarse, puede sustituirse en los textos en español por “pausa de hidratación” o “pausa para hidratarse”, entre otras alternativas.

En las noticias deportivas se encuentran con frecuencia frases como “La FIFA confirmó que todos los partidos del Mundial 2026 tendrán ‘cooling break’”, “¿Cómo funciona el ‘cooling break’ en el Mundial 2026?” o “El negocio detrás del ‘cooling break’”.

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Organismos deportivos como la FIFA o la ATP utilizan fórmulas como “cooling break” y “cooling time” para referirse en inglés a los pequeños descansos que permiten hidratarse a los jugadores en el transcurso de determinados partidos. En ese sentido, las expresiones “pausa/tiempo de hidratación”, “pausa/tiempo para hidratarse” o “pausa para beber/refrescarse” son válidas y preferibles a los anglicismos.

Por lo tanto, en los ejemplos del principio lo apropiado habría sido escribir “La FIFA confirmó que todos los partidos del Mundial 2026 tendrán pausas de hidratación”, “¿Cómo funciona el tiempo para hidratarse en el Mundial 2026?” y “El negocio detrás de la pausa para refrescarse”.

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La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación. EFE