Espana agencias

FundéuRAE: “pausa de hidratación”, mejor que “cooling break”

Guardar
Google icon

Madrid, 16 jun (EFE). La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, explica que la expresión inglesa “cooling break”, que se usa para aludir al tiempo que se concede a los deportistas para refrescarse, puede sustituirse en los textos en español por “pausa de hidratación” o “pausa para hidratarse”, entre otras alternativas.

En las noticias deportivas se encuentran con frecuencia frases como “La FIFA confirmó que todos los partidos del Mundial 2026 tendrán ‘cooling break’”, “¿Cómo funciona el ‘cooling break’ en el Mundial 2026?” o “El negocio detrás del ‘cooling break’”.

PUBLICIDAD

Organismos deportivos como la FIFA o la ATP utilizan fórmulas como “cooling break” y “cooling time” para referirse en inglés a los pequeños descansos que permiten hidratarse a los jugadores en el transcurso de determinados partidos. En ese sentido, las expresiones “pausa/tiempo de hidratación”, “pausa/tiempo para hidratarse” o “pausa para beber/refrescarse” son válidas y preferibles a los anglicismos.

Por lo tanto, en los ejemplos del principio lo apropiado habría sido escribir “La FIFA confirmó que todos los partidos del Mundial 2026 tendrán pausas de hidratación”, “¿Cómo funciona el tiempo para hidratarse en el Mundial 2026?” y “El negocio detrás de la pausa para refrescarse”.

PUBLICIDAD

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Condenado a cinco años por agredir sexualmente a la hija menor de su pareja en Sevilla

Infobae

El PSOE espera que Zapatero se defienda de todas las acusaciones y tiene "ganas" de escuchar sus explicaciones al juez

El PSOE espera que Zapatero se defienda de todas las acusaciones y tiene "ganas" de escuchar sus explicaciones al juez

Suspendido el juicio contra una madre acusada de agredir a sus hijas en Orense al estar una en paradero desconocido

Suspendido el juicio contra una madre acusada de agredir a sus hijas en Orense al estar una en paradero desconocido

Rüdiger renueva con el Real Madrid por una temporada

Infobae

El Karvina checo, expulsado de la primera división por amaño de partidos

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El juez Calama rechaza aplazar la declaración de Zapatero sobre el origen de sus joyas: pedía posponerla para reunir más documentación

El juez Calama rechaza aplazar la declaración de Zapatero sobre el origen de sus joyas: pedía posponerla para reunir más documentación

Un juez absuelve a dos grafiteros que pintaron cinco vagones del metro de Barcelona porque su delito no puede castigarse con prisión

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife reabre la demanda de división de herencia bloqueada por la imposibilidad de localizar a un heredero en Bélgica

Francia y Ucrania firman ‘Brave France’, un acuerdo para desarrollar tecnologías militares que incluyen drones o inteligencia artificial

Divorcio contencioso en Barcelona: la Audiencia confirma la pensión de alimentos de 1.200 euros mensuales para las hijas y rechaza la alegación de precariedad del padre

ECONOMÍA

El castillo medieval francés que se vende por 1,5 millones de euros: 20 estancias y una capilla del siglo XVI con vidrieras históricas

El castillo medieval francés que se vende por 1,5 millones de euros: 20 estancias y una capilla del siglo XVI con vidrieras históricas

Cómo te afectará la reforma de los derechos de pasajeros de la UE: la maleta de cabina depende de la tarifa y reembolsos de hasta el 400% por rutas alternativas

La CNMC investiga a los seis principales bancos por posibles prácticas anticompetitivas en las hipotecas a tipo fijo

El ‘escudo renovable’ protege a los españoles de la crisis energética por la guerra: cada hogar ahorra casi un 20% al mes en la factura eléctrica

Este es el precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades para hoy

DEPORTES

Irán y Nueva Zelanda empatan en un vibrante partido con varios giros de guion: vídeo del resumen y los goles

Irán y Nueva Zelanda empatan en un vibrante partido con varios giros de guion: vídeo del resumen y los goles

Los goles y mejores jugadas del Irán-Nueva Zelanda del Mundial 2026, en vídeo: doblete de Elijah Just y reacción persa que rescata un punto

España evidencia su dependencia a Lamine Yamal y Nico Williams en su debut ante Cabo Verde en el Mundial 2026

Los goles del Arabia Saudí-Uruguay del Mundial 2026, en vídeo: así fueron los tantos y el reparto de puntos en el debut

Los goles del Bégica-Egipto del Mundial 2026, en vídeo: Lukaku y Ashour, protagonistas en el reparto de puntos