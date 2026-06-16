Sumar reconoce que las causas relacionadas con el PSOE afectan a la "mayoría progresista"

Madrid, 16 jun (EFE).- Sumar ha reconocido este martes que las causas judiciales relacionadas con el PSOE, como los casos del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero o de la exmilitante socialista Leire Díez, afectan a la "mayoría progresista" y han exigido de nuevo explicaciones a sus socios.

"Le exigimos al Partido Socialista, frente esas informaciones que nos preocupan, que actúe. Y lo he dicho muchas veces, que lo que sucede en la calle Ferraz no siga siendo un lastre para la mayoría progresista de este país", ha dicho el ministro de Cultura y portavoz del partido Movimiento Sumar, Ernest Urtasun, en una entrevista en TVE.

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En la misma línea, la portavoz de la coalición Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha reconocido en una rueda de prensa en la Cámara Baja que "a la mayoría progresista de este país no le va bien que haya procesos judiciales en relación al socio mayoritario del Gobierno".

Y ha exigido a sus socios del PSOE "todas las explicaciones, toda la transparencia y toda la información que sea precisa", algo que espera que haga el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, cuando comparezca el próximo 24 de junio en el pleno.

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Una comparecencia en la que le gustaría que Sánchez presentara entre las medidas a adoptar la proposición de ley para regular el estatuto de expresidentes del Gobierno, registrada por Sumar tras la investigación a Zapatero por el caso Plus Ultra.

Sobre la crisis interna en Movimiento Sumar, que desembocó en la dimisión de la secretaria de Organización, Laura Moreno, entre acusaciones a la actual dirección, Urtasun se ha limitado a decir que están reorganizándose para la asamblea extraordinaria del 11 de julio y ha mandado un mensaje a sus votantes.

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"Vamos a hacer las cosas bien", ha asegurado.

El nombre de Barbero suena para liderar Movimiento Sumar junto con el de la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, que forma parte de la ejecutiva del partido, según han señalado fuentes de la formación, aunque en la rueda de prensa la portavoz parlamentaria no ha querido aclarar si se postula.

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"Las decisiones alrededor de una organización política no se adoptan de manera individual. Estaré a disposición de una organización y haré lo que colectivamente entre todas entendamos que es lo mejor para nosotras", ha declarado.

Por otro lado, no ha querido pronunciarse sobre la investigación interna en Movimiento Sumar sobre supuestos comportamientos "preocupantes" de la actual líder, Lara Hernández, hacia algunos trabajadores.

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"Esos procedimientos tienen que desarrollarse, hay que respetarlos y no hablar sobre ellos, sino que se sustancien en el ámbito correspondiente", ha señalado. EFE

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