El DAO de la Guardia Civil aboga por un uso controlado y con supervisión humana de la IA

Logroño, 16 jun (EFE).- El teniente general y director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, Manuel Llamas, ha dicho este martes que esta institución ha incorporado la inteligencia artificial (IA) como apoyo al análisis de la información, con un uso controlado, supervisión humana y pleno respeto al marco normativo, "aunque es todavía demasiado precario e incierto en el ámbito europeo".

Llamas ha inaugurado en Logroño el curso de la Guardia Civil 'Innovación y transformación digital cibersegura', cuya undécima edición se desarrollará en la Universidad de La Rioja (UR) hasta este jueves, junto a su rectora, Eva Sanz Arazuri.

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En su intervención, Llamas ha dicho que, en el ámbito nacional, el objetivo de la Guardia Civil "no es únicamente aprovechar el potencial tecnológico de la IA, sino hacerlo con garantías, asegurando la trazabilidad de las decisiones, la calidad de los datos y la protección de los derechos y las libertades civiles y públicas".

Ha incidido en que aprovechar las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías mejorará el servicio a la ciudadanía, ya que el impulso de servicios digitales permitirá avanzar hacia una interacción más ágil, accesible y eficiente, reduciendo cargas administrativas y facilitando la relación con los ciudadanos.

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El DAO ha subrayado que, en este momento de cambio sin precedentes, la IA, la computación en la nube, el análisis de datos, el Big Data, la tecnología cuántica y la automatización han transformado profundamente la forma de trabajar, de relacionarse y hasta de garantizar la seguridad de los ciudadanos, pero esta revolución tecnológica trae consigo nuevas vulnerabilidades y peligros.

"El ciberespacio se ha consolidado como un dominio estratégico donde convergen la delincuencia organizada, las campañas de desinformación, los ataques a infraestructuras críticas y las amenazas que afectan directamente a la estabilidad de nuestras instituciones e incluso de la propia nación", ha asegurado.

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Por ello, ha recordado, la Guardia Civil puso en marcha la Jefatura de Transformación Digital y Ciberseguridad, dependiente de la Dirección Adjunta Operativa, que responde a la necesidad de impulsar una visión estratégica e integral de la digitalización de toda la institución y la innovación tecnológica.

También ha constatado que la colaboración de la Guardia Civil con el ecosistema científico, universitario y empresarial constituye "una oportunidad extraordinaria", porque la innovación ya no puede desarrollarse de forma aislada, requiere compartir conocimiento y generar espacios de experimentación, en los que el sector público y el privado trabajen conjuntamente para desarrollar soluciones seguras.

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Estas jornadas permitirán reflexionar sobre cómo integrar la innovación tecnológica con la seguridad desde una perspectiva multidisciplinar, analizando no solo las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías, sino también los desafíos éticos, jurídicos y administrativos que plantean, ha añadido. EFE

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