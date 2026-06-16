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El Consejo de Ministros autoriza la firma del convenio para la intermodal de La Pasiega

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Santander, 16 jun (EFE).- El Consejo de Ministros ha autorizado en su reunión de este martes, a propuesta del Ministerio de Transportes, la firma del convenio para construir la estación intermodal del centro logístico de La Pasiega, en el municipio cántabro de Piélagos.

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha avanzado esta aprobación en un audio remitido a los medios de comunicación. "Es una extraordinaria noticia", ha subrayado.

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El acuerdo para la estación intermodal prevé una inversión de 62 millones de euros y establece que el Gobierno cántabro asumirá el 50 % del coste del proyecto y Adif, el otro 50 %.

El siguiente paso será la aprobación por parte del Consejo de Administración de Adif de la autorización del convenio y, finalmente, "la firma a tres" (Adif, Gobierno de Cantabria y la sociedad regional Sican) que espera que se pueda ser en julio.

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Según establece el convenio, Sican asumirá la contratación de la redacción del proyecto y la contratación de las obras, en coordinación con Adif.

Ambas entidades serán titulares de la estación intermodal en igual proporción al término del proyecto, en régimen de copropiedad.

Por su parte, Sican asumirá la explotación de la terminal directamente, o a través de una tercera entidad, tras la suscripción de un contrato por el que Adif arrienda a Sican el total del 50 % de su titularidad, según ha informado el Ministerio.

Casares ha reivindicado que "si no fuera por el Gobierno de España, La Pasiega no se estaría construyendo" y "no tendría futuro". "Es un proyecto de interés autonómico que ve la luz gracias al PSOE y al Gobierno de España", ha dicho.

El delegado ha apuntado que a los 31 millones de euros de la estación intermodal, hay que sumar los 22 que el Ejecutivo central ya destinó a la construcción del centro logístico. En total, unos 53 millones de euros.

Con estas actuaciones, ha subrayado, se pasa "de un polígono tradicional a un centro logístico conectado con el nudo ferroviario de Cantabria".

"En estos ocho años de Gobierno de Pedro Sánchez, los proyectos en inversiones avanzan como nunca", ha afirmado el delegado del Gobierno, quien lo ha contrapuesto con "la inacción" del Ejecutivo presidido por el popular Mariano Rajoy.

En unas declaraciones remitidas a los medios de comunicación, el consejero cántabro de Industria, Eduardo Arasti, también ha celebrado que esta aprobación hace que el polígono de La Pasiega se convierta en un centro logístico.

Y considera que el máximo beneficiado es el Puerto de Santander, puesto que las 200 hectáreas del área logística pasarán a ser "una extensión" de sus instalaciones.

Arasti ha destacado "el esfuerzo ímprobo e importante que ha hecho el Gobierno de Cantabria para convencer al Gobierno de España de que el proyecto merecía la pena y de que el proyecto era viable financiera, económica y técnicamente". EFE

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