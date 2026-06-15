Rafa Jódar se cae de Queen's por problemas en el abdominal

Londres, 15 jun (EFE).- El tenista español Rafa Jódar, número 23 del ránking ATP, se ha retirado del torneo de Queen's, que se disputa en Londres sobre hierba, por culpa de unos problemas en el músculo abdominal.

La lesión del madrileño, que iba a disputar su primer torneo como profesional en esta superficie y que iba a debutar este martes ante el peruano Ignacio Buse, pone en duda su participación en Wimblendon, que comienza en dos semanas. EFE

PUBLICIDAD