Rafa Jódar se cae de Queen's por problemas en el abdominal

Londres, 15 jun (EFE).- El tenista español Rafa Jódar, número 23 del ránking ATP, se ha retirado del torneo de Queen's, que se disputa en Londres sobre hierba, por culpa de unos problemas en el músculo abdominal.
La lesión del madrileño, que iba a disputar su primer torneo como profesional en esta superficie y que iba a debutar este martes ante el peruano Ignacio Buse, pone en duda su participación en Wimblendon, que comienza en dos semanas. EFE
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
Un nuevo libro de la Premio Princesa de Asturias la poeta rumana Ana Blandiana
La Audiencia Nacional condena a cárcel a 11 miembros de los Dominican Don't Play por pertenencia a organización criminal
Rafa Jódar se cae de Queen's por problemas en el músculo abdominal
El martes habrá una subida generalizada de las temperaturas, de hasta 38 grados en el sur
Absuelto el acusado de matar a un joven en un ataque de los Dominican Don't Play
MÁS NOTICIAS