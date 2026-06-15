Espana agencias

0-0. España revive fantasmas del Mundial

Guardar
Google icon

Óscar Maya Belchí

Atlanta (EE.UU.) 15 jun (EFE).- España debutó en el Mundial con la vitola de favorita. Un partido inicial para poner las cartas sobre la mesa, pero sufrió en exceso. Ritmo plano y movimiento lento de balón a pesar de las condiciones climáticas perfectas en el estadio de Atlanta; techado y con aire acondicionado. Cabo Verde resistió y sumó un punto en su debut mundialista.

PUBLICIDAD

Luis de la Fuente no dio con la tecla. Sorprendió con Gavi como extremo izquierdo de inicio, pero más allá de dos recuperaciones altas no tuvo presencia ofensiva. El seleccionador buscó soluciones pero no las encontró. Consciente de la presión de liderar a una de las grandes favoritas, la corbata que lució en la primera parte le apretó más y más con el paso de los minutos. Tanto que en la segunda ya no la lució.

Un partido en el que Pedri no carburó y España lo notó. Dos fallos en el pase impropios del centrocampista, que no encontró el ritmo de partido, marcaron un inicio de partido en el que Cabo Verde se hizo fuerte. Bloque bajo y tapando los pasillos interiores para dificultar el juego de España.

PUBLICIDAD

Ante este plan, apareció la figura de Marc Cucurella. El nombre que más ha sonado en la selección española las últimas 24 horas y cuyo fichaje por el Real Madrid se hizo oficial el día del debut.

Desde un lateral izquierdo sin casi exigencia defensiva, Cucurella insistió apurando línea de fondo y sirviendo balones atrás que Ferran Torres no acertó a convertir. Primero se encontró con el palo en el minuto 38 y después, en el 43, con un Vozinha al que el partido le puso en el mapa; más aún en su parada abajo a un cabezazo de Laporte justo antes del descanso.

A sus 40 años, el portero caboverdiano se encuentra sin equipo, tras finalizar su vinculación con el Chaves, de la segunda división de Portugal. Ocupa las últimas posiciones de valor de mercado de la web especializada Transfermarkt, con 50.000 euros. Ni Lamine Yamal, el opuesto en esta clasificación, al ser el jugador con más valor -200 millones de euros-, junto a Erling Haaland, pudo con la resistencia de Cabo Verde.

Ídolo mundial. En Atlanta, su cara copaba edificios. Un icono publicitario y sobre el césped. Disputó los últimos 20 minutos bajo constantes ovaciones del público del estadio de Atlanta. Desborde desde banda derecha, pero a España le faltó acierto en el remate.

Fabián en tres ocasiones, Oyarzabal en dos, Laporte y Mikel Merino con un remate… ninguno de ellos pudo batir a Vozinha ni a un Pico Lopes, central caboverdiano, que estuvo pegajoso en la marca de los atacantes de España. Buscó el choque y tapó huecos para echar por tierra un remate de Oyarzabal en el 88.

No pudo imponerse España y tampoco Cabo Verde, que resistió y soñó incluso con conseguir más de un punto por un instante.

Disney Borges pudo pasar a los libros de historia de su país en el minuto 89. Suyo fue el primer y único remate a portería de Cabo Verde, que detuvo Unai Simón.

La alegría de Cabo Verde ante la decepción de España. Un empate que no contaba en ninguna previsión de la expedición y que aviva los fantasmas del Mundial. Desde la estrella lograda en Sudáfrica 2010, España solo ha ganado tres partidos, uno por torneo, y no ha superado ninguna eliminatoria.

0 - España: Unai Simón: Marcos Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri (Nico Williams, m.87), Pedri, Fabián (Mikel Merino, m.71), Gavi (Lamine Yamal, m.71); Ferran Torres (Dani Olmo, m.81) y Oyarzabal.

Seleccionador: Luis de la Fuente (ESP)

0 - Cabo Verde: Vozinha; Moreira, Pico Lopes, Diney Borges, Sidny Cabral (Joao Pablo, m.76); Kevin Pina, Jovane Cabral (Willy Semedo m.61), Jamiro Monteiro, Laros Duarte (Deroy Duarte, m.61); Ryan Mendes y Livramento (Nuno da Costa, m.61).

Seleccionador: Pedro Leitao Brito ‘Bubista’ (CPV).

Árbitro: Adham Makhadmeh (JOR). Amonestó a Pedri (m.93) en España y a Sidny Cabral (m.16) por parte de Cabo Verde.

Incidencias: Partido de la primera jornada del grupo H del Mundial 2026 disputado en el estadio de Atlanta, con techo y sistema de climatización, ante 67.640 espectadores. EFE

FOTO

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Real Madrid continúa con la operación salida y anuncia la marcha de Naomie Feller

Infobae

El doble estreno de Cucurella, de su fichaje por el Real Madrid al debut en el Mundial

Infobae

Tensión y frustración en el estreno mundialista de De la Fuente

Infobae

Elma Saiz avanza que la 'hucha de la pensiones' sumará 5.298 millones de euros en 2026

Infobae

La Guardia Civil constata medio millón de euros en las cuentas del comandante investigado en el 'caso Koldo'

La Guardia Civil constata medio millón de euros en las cuentas del comandante investigado en el 'caso Koldo'
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Begoña Gómez llega de incógnito a los juzgados de Plaza de Castilla: se enfrenta a la retirada de pasaporte y a la apertura de juicio oral

Begoña Gómez llega de incógnito a los juzgados de Plaza de Castilla: se enfrenta a la retirada de pasaporte y a la apertura de juicio oral

Elisa Mouliaá podría ser detenida: planta al juez por tercera vez y agrava su situación procesal en la querella de Errejón por presuntas calumnias

La UCO descubre dos facturas de 53.000 euros del abogado Jacobo Teijelo al PSOE que no figuran en la documentación entregada por Ferraz

La UCO identifica a Pedro Sánchez tras las siglas “P.S.” en las agendas de Leire Díez por una anotación sobre la defensa de su hermano David Sánchez

Santos Cerdán dio vía libre a Leire Díez en los seis viajes que pagó el PSOE para actuar sobre las causas que afectaban al partido

ECONOMÍA

El impuesto oculto que dispara el precio de la vivienda: la plusvalía municipal sube hasta un 650% en España

El impuesto oculto que dispara el precio de la vivienda: la plusvalía municipal sube hasta un 650% en España

En juego la ley que limita el alquiler temporal en Cataluña: el TC dirá si vulnera derechos fundamentales y excede competencias autonómicas

Los agricultores piden bloquear la entrada masiva de miles de toneladas de ‘aceite fantasma’ tunecino: “Está desplomando los precios”

El alquiler empuja a más de la mitad de los madrileños a cambiar de vida: mudanzas, pisos compartidos y fuga a las afueras

Madrid amplía las pruebas para obtener la licencia de conductor VTC: 3.650 nuevas plazas en 10 convocatorias

DEPORTES

España vs Cabo Verde, Mundial 2026 en directo: la Selección se estrella contra una heroica Cabo Verde en un partido sin ideas

España vs Cabo Verde, Mundial 2026 en directo: la Selección se estrella contra una heroica Cabo Verde en un partido sin ideas

Los mejores memes del debut de la selección española ante Cabo Verde en el Mundial 2026

A la selección española se le atraganta Cabo Verde y un Vozinha vestido de héroe en su debut en el Mundial 2026

Los datos no mienten: monólogo absoluto de España pero con sorpresas de Cabo Verde en el debut del Mundial 2026

Vozinha, el portero ‘héroe’ de Cabo Verde que tiene 40 años y se ha convertido en el protagonista en el debut en el Mundial 2026 contra España