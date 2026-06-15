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El Real Madrid continúa con la operación salida y anuncia la marcha de Naomie Feller

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Madrid, 15 jun (EFE).- El Real Madrid dio a conocer la marcha de la atacante francesa Naomie Feller, que abandona la entidad tras cuatro temporadas vistiendo de blanco y se convierte en la segunda baja confirmada en las filas del club merengue este lunes tras el anuncio por la mañana de la salida de la defensa internacional Rocío Gálvez.

La futbolista parisina de 25 años, que llegó al Real Madrid en 2022 procedente del Stade de Reims, se suma a otras jugadoras emblemáticas que han dejado la disciplina del equipo, como la guardameta Misa Rodríguez, la mediapunta escocesa Caroline Weir, la mediocampista Tere Abelleira, la lateral zurda brasileña Yasmin o la ya citada defensa cordobesa Rocío Gálvez.

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En cuatro campañas, Naomie Feller jugó 136 partidos en los que anotó 26 goles.

Mientras tanto, el Real Madrid continúa con la renovación de la plantilla del equipo femenino y ha confirmado hasta el momento los fichajes de la alemana Elisa Senss y portuguesa Andreia Jacinto.

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EFE

ppe/ism

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