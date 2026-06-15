Tensión y frustración en el estreno mundialista de De la Fuente

Iñaki Dufour

Redacción deportes, 15 jun (EFE).- Como si fuera un laberinto el estadio de Atlanta, España jamás encontró el gol que tanto rebuscó en su primer partido del Mundial 2026, entre la tensión, los recursos, los movimientos y los cambios que intentó incansable Luis de la Fuente, que recurrió a Lamine Yamal, Nico Williams o Mikel Merino, con la frustración final del 0-0.

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Mediado el primer tiempo, agarrado a la parte superior del banquillo, postura tensa, mirada concentrada y gesto serio, aún en el minuto 17, no lo venía nada claro todavía el seleccionador. Tampoco en la primera pausa de hidratación, cuando concentró a todos, en círculo, sobre sus instrucciones. Habló, gesticuló, explicó y alentó a sus futbolistas.

Especialmente, rebuscó a Pedri González. Su factor diferencial. Deshecho el círculo, la conversación ya fue individualmente con el centrocampista del Barcelona, este lunes en una posición más adelantada, referencia en la presión alta, al lado de Mikel Oyarzabal, pero más lejos de la construcción, más presente entre líneas y más cerca del área contraria. Fue de más a menos.

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Nadie lo tuvo tan claro al inicio como él. Nadie asumió una misión tan clave que la preparada por el técnico para el futbolista de 23 años, con 42 partidos y 6 goles como internacional absoluto, liberado de medio campo hacia adelante para manejar los tiempos, inventar alguna jugada, encontrar cualquier espacio en un terreno cubierto.

A España le costó el inicio del Mundial. Tan favorita a ojos de todos, la responsabilidad fue suya. La esperó Cabo Verde, definido su plan de una forma nítida -repliegue defensivo y contragolpe, armada en torno a su portería para limitar al conjunto español durante casi 40 minutos, cuando cambió el escenario: cuatro ocasiones, ningún gol, mejor que antes. Insuficiente todavía.

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La secuencia incluyó las apariciones certeras por la izquierda de Marc Cucurella, cuyas incursiones fueron una mina cuando las detectó Rodri Hernández con sus pases precisos a la espalda de la defensa rival, y los remates de Ferran Torres, uno al larguero, otro a la estirada de Vozinha, un cabezazo de Mikel Oyarzabal y otro de Aymeric Laporte. Sin gol.

Ya le sobraba la corbata a De la Fuente al inicio del segundo tiempo, todavía dentro de la tensión de un empate que parecía apenas nada para la selección española. Desde el inicio de la segunda parte, mandó calentar a Lamine Yamal y Nico Williams, capitales en su esquema, puro desborde, suplentes porque acumulaban los dos más de un mes sin competir por sus lesiones.

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También correteaban por la banda, junto a ellos, Yéremy Pino y Mikel Merino, todos hombres de perfil ofensivo, los tres extremos de condiciones de velocidad, regate y cambió de paso que requería el panorama del encuentro, cada vez mejor España, cada vez más exigida Cabo Verde, cuyos jugadores notaron los minutos, menos frescos, peor colocados.

El cabezazo de Fabián Ruiz de espaldas, en otro centro de Pedri, siempre el más clarividente en todo hasta la irrupción de Lamine Yamal, insistió sobre la portería de Vozinha, aliviado cuando el balón peinado terminó en sus manos. Le bastó con quedarse en el sitio. No necesitó más. Una señal de la falta de tino. Insistente.

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Ya por la hora de partido, el 1-0 parecía una cuestión de tiempo. De un instante diferencial. No lo fue. Dudaba De la Fuente en incluir los cambios ya. Lo pensaba. Lo valoraba.

La pausa de hidratación fue el momento: Lamine Yamal, sin competir desde el pasado 22 de abril, cuando se lesionó en el partido del Barcelona ante el Celta, más Mikel Merino.

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Dos cambios -entraron en el lugar de Pablo Páez, ‘Gavi’, y Fabián Ruiz-. Minuto 70. El ruido fue distinto cuando entró Lamine Yamal. Es la expectativa. La atracción. El público respondió. Un futbolista único ante su primer Mundial. Y 20 minutos para cambiar el choque. Ferran Torres pasó a la izquierda y Mikel Merino se integró en el medio campo.

Activo Lamine Yamal, el siguiente recurso, ya en el minuto 81, fue Dani Olmo por Ferran Torres, ya en el tramo final, a falta de diez minutos, cuando las estadísticas contaban 21 ‘ocasiones de gol’ y 6 disparos a portería. Otro remate de Cucurella, flojo, insistió en el gol. El pitido final confirmó el 0-0. Frustración para España. EFE

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