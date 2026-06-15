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La Justicia de EE.UU. avala el veto de la FIFA a la bandera monárquica iraní en el Mundial

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Washington, 15 jun (EFE).- Un juez estadounidense respaldó este lunes el veto de la FIFA al uso de la bandera monárquica iraní, emblema de parte de la oposición, durante los partidos que dispute Irán en el Mundial de 2026.

La decisión judicial llegó horas antes del debut de Irán, previsto para este lunes por la noche frente a Nueva Zelanda en el SoFi Stadium de Los Ángeles (California), hogar de una nutrida comunidad iraní.

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Se espera que cientos de aficionados iraníes acudan al estadio con este símbolo del león y el sol, que fue la bandera oficial del país durante el régimen del Sha, previo a la Revolución de 1979, y que hoy está asociado a las protestas antigubernamentales.

No está claro cómo lidiará la seguridad del estadio con una eventual protesta.

El magistrado Curtis A. Kin, de un tribunal del condado de Los Ángeles, sostuvo que la libertad de expresión es "sagrada, pero no ilimitada" y defendió el derecho de la FIFA a "regularla" en un evento de carácter privado como el Mundial.

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Institute for Voice of Liberty, una organización radicada en Estados Unidos asociada a la oposición iraní, había presentado una demanda de urgencia el jueves pasado, lo que llevó a Kin a fallar este lunes en una audiencia.

El abogado de la organización argumentó que "el veto va a causar más problemas de los que evita" y que permitir las banderas monárquicas "es una forma de evitar problemas en el estadio", unas advertencias que no convencieron al juez.

La FIFA cuenta con una lista de artículos prohibidos en los estadios, entre ellos aquellos de carácter político.

La participación de Irán en el Mundial se ha visto envuelta en una fuerte polémica por la guerra que ha mantenido en los últimos meses con Estados Unidos, uno de los países organizadores del torneo.

La tensión ha llevado a la selección iraní a trasladar su concentración de Estados Unidos a México, para pisar suelo estadounidense únicamente para la disputa de los partidos. EFE

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