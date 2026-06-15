Entidades piden un presupuesto europeo ambicioso para lograr una competitividad sostenible

Madrid, 16 jun (EFE).- Una veintena de organizaciones han remitido este martes una carta al Gobierno en la que le instan a defender un aumento del presupuesto comunitario europeo de al menos un 10 %, equivalente a 2.014.200 euros, para poder favorecer la transición limpia y la competitividad sostenible en el continente.

Los diecinueve firmantes, entre los que se encuentran sociedad civil, laboratorios de ideas, redes europeas, fundaciones o asociaciones, han aprovechado la reunión del Consejo Europeo el 18 y el 19 de junio en la que se tratará el Marco Financiero Plurianual (MFP) para reclamar este aumento presupuestario que coloque la resiliencia climática, la cohesión social, la salud pública y la seguridad económica en el centro del debate europeo.

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El objetivo principal que persiguen, junto al incremento del 10 %, es que los programas y planes de implementación del MFP "se basen en la evidencia científica, se orienten a resultados verificables y generen un claro efecto catalizador de la inversión privada, de modo que pueda movilizarse la escala de inversión necesaria para alcanzar la neutralidad climática en 2050".

Piden igualmente respaldar una mayor autonomía fiscal de la Unión Europea mediante nuevos recursos propios más allá de las contribuciones nacionales "como los derivados del mercado de carbono, coherentes con el principio de 'quien contamina paga'", y el refuerzo de instrumentos de endeudamiento común para financiar bienes públicos europeos de gran escala.

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Y, además, piden a España una "posición coherente" en cuatro aspectos del nuevo MFP: un Reglamento de Rendimiento con indicadores comunes, comparables y vinculantes; unos Planes de Colaboración Nacional y Regional (PCNR) con gobernanza multinivel y participación efectiva; un Fondo Europeo de Competitividad (FEC) y la preservación y el refuerzo de programas clave como LIFE y Horizonte Europa, destinados a medioambiente, innovación y desarrollo. EFE