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Petkovic anuncia que Argelia no está para desempeñar un rol de figurante

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Redacción Deportes, 15 jun (EFE).- El entrenador Vladimir Petkovic elogió este lunes a Argentina, rival este martes en la apertura del Grupo J del Mundial, garantizó que no tiene un plan para anular a Lionel Messi, y anunció que con respeto y esfuerzo la selección de Argelia mostrará que no está para cumplir un rol de figurante.

"Respetamos muchísimo a Argentina. Es uno de los grandes favoritos y el campeón del mundo vigente. Pero hemos venido para ser competitivos, no para hacer de figurantes", dijo el entrenador bosnio en una rueda de prensa en Kansas City, sede del partido.

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"Somos ambiciosos, pero también realistas. Sabemos que podemos competir contra grandes equipos y que, cuando cada jugador da lo mejor de sí, tenemos opciones de obtener buenos resultados", matizó el entrenador, quien llegó al banquillo de los Zorros del Desierto en febrero de 2024.

"Debemos afrontar un partido a la vez, una sesión de entrenamiento a la vez. Lo importante es sacar el máximo provecho de cada momento", afirmó, Petkovic, cuya dilatada carrera lo ha llevado a dirigir clubes de Suiza, Turquía, Francia e Italia.

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Tras el debut con Argentina, la selección de Argelia se medirá con Jordania el 22 de junio en San Francisco, y Austria, el día 27 en Kansas City.

Admitió que para enfrentar a Argentina no basta estar preparado físicamente, también mentalmente.

"Muchos jugadores argentinos están habituados a competir al más alto nivel internacional, mientras que nosotros disputamos nuestra primera Copa Mundial en doce años", recordó.

"Debemos estar preparados física y mentalmente. Tenemos que anticipar lo que puede ocurrir en el partido y actuar de manera proactiva, no solamente reaccionar ante las circunstancias", afirmó.

Uno de los factores adicionales citados hoy por los periodistas apuntaban a las consecuencias de las altas temperaturas del verano norteamericano.

El bosnio consideró que el calor puede representar un desafío para algunas selecciones, especialmente aquellas que disputen encuentros en horarios de máxima temperatura.

No obstante, recordó que los partidos de los argelinos se jugarán en horario nocturno y sostuvo que, tanto su equipo como Argentina, afrontarán condiciones similares.

"Las mismas condiciones aplican para ambas partes. El clima podría convertirse en una excusa, pero no creo que ese sea el enfoque correcto", concluyó. EFE

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