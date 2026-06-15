Carlos Torres promociona su gira con ‘La Reina del Flow’ en ‘La Revuelta’: “Amo a Bad Bunny, pero prefiero a mi madre”

El actor colombiano está de gira en España con los conciertos de 'La Reina del Flow' y esta noche ha sido el invitado del programa de RTVE. / Captura de pantalla

Con mucho flow ha hecho su aparición el actor colombiano Carlos Torres en La Revuelta. Tras participar en un pequeño sketch con la cómica española Lalachus, el artista ha pasado a promocionar el espectáculo que le ha traído hasta Madrid en su debut en el Mundial 2026. Pese a que se encontraba en Granada hasta hace unas horas, se ha desplazado hasta la capital para dar a conocer (y repartir entradas entre el público) la gira de conciertos en la que está inmersa el elenco de La Reina del Flow (2018), la segunda serie de Netflix más vista, por detrás de La casa de papel (2017).

El actor colombiano ha llevado al programa de RTVE una camiseta de Colombia con mariposas amarillas para David Broncano, un regalo ligado al arranque de la Copa del Mundo y al homenaje que la selección colombiana rinde al realismo mágico de Gabriel García Márquez. Las mariposas amarillas de la camiseta de Colombia remiten a Cien años de soledad (1967) y anuncian en la novela la presencia de Mauricio Babilonia. La selección las ha incorporado a su equipación con motivo del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, en homenaje al escritor.

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El actor, con 20 años de trayectoria profesional, empezó su carrera a los 17 años y se consolidó en su país al protagonizar varias telenovelas. No obstante, su salto a la escena internacional llegó de la mano de La reina del flow, cuando empezó a emitirse en plataformas en línea, aunque su papel sea el de alguien detestable.

Qué significan las mariposas amarillas de la camiseta de Colombia en el Mundial, vinculadas a Gabriel García Márquez

El diseño que Torres ha regalado a Broncano homenajea de forma concreta a Cien años de soledad, la obra más conocida de Gabriel García Márquez. En esa novela, las mariposas amarillas anuncian la presencia de Mauricio Babilonia, un detalle que acabó adquiriendo un peso simbólico muy superior al de la propia escena literaria, por lo que el obsequio ha tenido un doble valor sentimental.

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Según se ha destacado durante la entrevista entre Broncano y Torres, el propio escritor explicó en una entrevista que la idea de incluir ese animal en el relato surgió de un recuerdo de infancia relacionado con su abuela. La carga simbólica del motivo ha sido tal que las mariposas amarillas han terminado por convertirse en uno de los símbolos nacionales de Colombia.

La aparición de Torres en La Revuelta no se ha limitado al regalo. Antes de entrar en escena, el actor estaba “muerto de la risa”, tal y como ha asegurado, con la sección de Lalachus. Torres ha aparecido además con los falsos tatuajes de Charly Flow, su personaje en la ficción, y ha bromeado con ellos al asegurar que “a las mujeres les gustan”. El paso por el programa también le ha servido para renovar la foto de su página de Wikipedia, que el espacio describió como de dudosa calidad.

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Tráiler de 'La desconocida', la nueva película de Candela Peña. (Netflix)

La presencia del intérprete en el programa llega mientras encabeza un espectáculo en vivo vinculado a la serie de Netflix La reina del flow, con el que estará de gira por España a lo largo de este mes. Ese recorrido se apoya en la proyección internacional que le dio la serie tras su desembarco en plataformas. Durante la entrevista también ha explicado una decisión personal de la jornada: cenar con su madre, con la que hacía mucho que no coincidía, en lugar de acudir al último concierto de Bad Bunny en Madrid. “Amo a Bad Bunny, pero prefiero a mi madre”, ha sentenciado el entrevistado.