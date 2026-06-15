España

Carlos Torres promociona su gira con ‘La Reina del Flow’ en ‘La Revuelta’: “Amo a Bad Bunny, pero prefiero a mi madre”

El actor colombiano, y uno de los protagonistas de ‘La Reina del Flow’, ha acudido al programa de RTVE para promocionar la gira musical por España en la que está inmerso

Guardar
Google icon
Carlos Torres, en 'La Revuelta'
El actor colombiano está de gira en España con los conciertos de 'La Reina del Flow' y esta noche ha sido el invitado del programa de RTVE. / Captura de pantalla

Con mucho flow ha hecho su aparición el actor colombiano Carlos Torres en La Revuelta. Tras participar en un pequeño sketch con la cómica española Lalachus, el artista ha pasado a promocionar el espectáculo que le ha traído hasta Madrid en su debut en el Mundial 2026. Pese a que se encontraba en Granada hasta hace unas horas, se ha desplazado hasta la capital para dar a conocer (y repartir entradas entre el público) la gira de conciertos en la que está inmersa el elenco de La Reina del Flow (2018), la segunda serie de Netflix más vista, por detrás de La casa de papel (2017).

El actor colombiano ha llevado al programa de RTVE una camiseta de Colombia con mariposas amarillas para David Broncano, un regalo ligado al arranque de la Copa del Mundo y al homenaje que la selección colombiana rinde al realismo mágico de Gabriel García Márquez. Las mariposas amarillas de la camiseta de Colombia remiten a Cien años de soledad (1967) y anuncian en la novela la presencia de Mauricio Babilonia. La selección las ha incorporado a su equipación con motivo del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, en homenaje al escritor.

PUBLICIDAD

El actor, con 20 años de trayectoria profesional, empezó su carrera a los 17 años y se consolidó en su país al protagonizar varias telenovelas. No obstante, su salto a la escena internacional llegó de la mano de La reina del flow, cuando empezó a emitirse en plataformas en línea, aunque su papel sea el de alguien detestable.

Qué significan las mariposas amarillas de la camiseta de Colombia en el Mundial, vinculadas a Gabriel García Márquez

El diseño que Torres ha regalado a Broncano homenajea de forma concreta a Cien años de soledad, la obra más conocida de Gabriel García Márquez. En esa novela, las mariposas amarillas anuncian la presencia de Mauricio Babilonia, un detalle que acabó adquiriendo un peso simbólico muy superior al de la propia escena literaria, por lo que el obsequio ha tenido un doble valor sentimental.

PUBLICIDAD

Según se ha destacado durante la entrevista entre Broncano y Torres, el propio escritor explicó en una entrevista que la idea de incluir ese animal en el relato surgió de un recuerdo de infancia relacionado con su abuela. La carga simbólica del motivo ha sido tal que las mariposas amarillas han terminado por convertirse en uno de los símbolos nacionales de Colombia.

La aparición de Torres en La Revuelta no se ha limitado al regalo. Antes de entrar en escena, el actor estaba “muerto de la risa”, tal y como ha asegurado, con la sección de Lalachus. Torres ha aparecido además con los falsos tatuajes de Charly Flow, su personaje en la ficción, y ha bromeado con ellos al asegurar que “a las mujeres les gustan”. El paso por el programa también le ha servido para renovar la foto de su página de Wikipedia, que el espacio describió como de dudosa calidad.

Tráiler de 'La desconocida', la nueva película de Candela Peña. (Netflix)

La presencia del intérprete en el programa llega mientras encabeza un espectáculo en vivo vinculado a la serie de Netflix La reina del flow, con el que estará de gira por España a lo largo de este mes. Ese recorrido se apoya en la proyección internacional que le dio la serie tras su desembarco en plataformas. Durante la entrevista también ha explicado una decisión personal de la jornada: cenar con su madre, con la que hacía mucho que no coincidía, en lugar de acudir al último concierto de Bad Bunny en Madrid. “Amo a Bad Bunny, pero prefiero a mi madre”, ha sentenciado el entrevistado.

Temas Relacionados

David BroncanoLa RevueltaRTVETVENetflixSeries EspañaColombiaTelevisión EspañaEspaña-entretenimientoEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los goles del Bégica-Egipto del Mundial 2026, en vídeo: Lukaku y Ashour, protagonistas en el reparto de puntos

El equipo de Rudi García corrigió su rendimiento tras una primera parte dominada por Egipto y evitó la derrota en Seattle

Los goles del Bégica-Egipto del Mundial 2026, en vídeo: Lukaku y Ashour, protagonistas en el reparto de puntos

Resultados de EuroDreams: ganadores y números premiados del sorteo del lunes 15 de junio

Como cada lunes, aquí están los ganadores del premio de Eurodreams dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Resultados de EuroDreams: ganadores y números premiados del sorteo del lunes 15 de junio

Comprobar La Primitiva hoy lunes 15 de junio: números ganadores del último sorteo

Estos son los números premiados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si eres uno de los ganadores

Comprobar La Primitiva hoy lunes 15 de junio: números ganadores del último sorteo

Bonoloto: comprobar resultado del sorteo del lunes 15 de junio de 2026

Con este sorteo no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Bonoloto: comprobar resultado del sorteo del lunes 15 de junio de 2026

Comprobar la 6/49: los resultados ganadores del 15 del junio

Las Loterías de Catalunya difundió los resultados del sorteo de este lunes. Aquí está los números ganadores

Comprobar la 6/49: los resultados ganadores del 15 del junio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PSOE blinda sus controles internos tras los casos de Zapatero, Ábalos o Leire Díez: más vigilancia patrimonial y expulsión por consumo de prostitución

El PSOE blinda sus controles internos tras los casos de Zapatero, Ábalos o Leire Díez: más vigilancia patrimonial y expulsión por consumo de prostitución

Begoña Gómez sale del juzgado sin una decisión del juez Peinado: piden para ella juicio oral, retirada de pasaporte y prohibición de salir de España

Elisa Mouliaá podría ser detenida: planta al juez por tercera vez y agrava su situación procesal en la querella de Errejón por presuntas calumnias

La UCO descubre dos facturas de 53.000 euros del abogado Jacobo Teijelo al PSOE que no figuran en la documentación entregada por Ferraz

La UCO identifica a Pedro Sánchez tras las siglas “P.S.” en las agendas de Leire Díez por una anotación sobre la defensa de su hermano David Sánchez

ECONOMÍA

El impuesto oculto que dispara el precio de la vivienda: la plusvalía municipal sube hasta un 650% en España

El impuesto oculto que dispara el precio de la vivienda: la plusvalía municipal sube hasta un 650% en España

En juego la ley que limita el alquiler temporal en Cataluña: el TC dirá si vulnera derechos fundamentales y excede competencias autonómicas

Los agricultores piden bloquear la entrada masiva de miles de toneladas de ‘aceite fantasma’ tunecino: “Está desplomando los precios”

El alquiler empuja a más de la mitad de los madrileños a cambiar de vida: mudanzas, pisos compartidos y fuga a las afueras

Madrid amplía las pruebas para obtener la licencia de conductor VTC: 3.650 nuevas plazas en 10 convocatorias

DEPORTES

Los goles del Bégica-Egipto del Mundial 2026, en vídeo: Lukaku y Ashour, protagonistas en el reparto de puntos

Los goles del Bégica-Egipto del Mundial 2026, en vídeo: Lukaku y Ashour, protagonistas en el reparto de puntos

España vs Cabo Verde, Mundial 2026 en directo: la Selección se estrella contra una heroica Cabo Verde en un partido sin ideas

Vozinha, portero de Cabo Verde, pasa de 50.000 a más de 2 millones de seguidores en Instagram tras frenar a España

Las palabras de Luis de la Fuente tras el debut de España ante Cabo Verde en el Mundial 2026: “Cuando el balón no quiere entrar...”

Las notas de la selección española en su debut contra Cabo Verde: Luis de la Fuente suspende y pocos jugadores sacan el aprobado