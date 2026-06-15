Pablo Chiapella cuenta en ‘El Hormiguero’ su experiencia tras un “desnudo innecesario” en Formentera: “Nos robaron todo”

Pablo Chiapella narró en televisión el curioso episodio de su desnudo que vivió en Formentera (El Hormiguero)

Pablo Chiapella y JJ Vaquero han acudido a ‘El Hormiguero’ para promocionar la serie Olivia. Durante su intervención ambos han contado anécdotas personales y han aportado una dinámica cómica al programa de Antena 3.

La nueva ficción que han presentado los actores junto a Pablo Motos llegará a la plataforma Disney+ el próximo 1 de julio, y gira en torno a un presentador del tiempo que regresa al olivar familiar tras un vuelco en su vida personal y profesional.

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Durante la charla, Pablo Chiapella ha contado que el primer viaje con Natalia, su pareja, acabó con un robo en Formentera y con ambos pidiendo ropa prestada para poder denunciarlo. El actor ha relatado que él y su pareja se bañaron desnudos al anochecer en una playa de Formentera durante su primer viaje como novios y, al salir del agua, descubrieron que les habían robado toda la ropa, los zapatos, la cartera y la cámara de fotos, por lo que tuvieron que pedir prendas prestadas para taparse y acudir a comisaría.

Desnudo forzado y robo en Formentera

Chiapella ha reconstruido aquel episodio con detalles, pues explicó que estaban tumbados, que anochecía y que se metieron en el agua “en bolas” porque creían que no había nadie cerca. Al salir, la situación era otra. “Nos robaron todo. La toalla, los pantalones, la ropa, la cámara de fotos… Todo”, ha dicho Chiapella antes de añadir que se vio desnudo en Formentera, ya siendo una persona conocida, pidiendo a la gente que le prestara unos pantalones.

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Además, ha añadido una consecuencia inmediata: “Nos tuvimos que ir a pedir que nos dejaran algo de ropa para taparnos y poder poner la denuncia en comisaría”. El relato parte de un viaje que, según el actor, era el primero que hacía con su pareja.

Pablo Chiapella y JJ Vaquero presentaron la nueva serie “Olivia” y compartieron anécdotas del rodaje (El Hormiguero)

La conversación sobre Formentera llegó después de que Pablo Motos le preguntara por un desnudo incluido en Olivia. Chiapella ha definido esa escena como “un desnudo innecesario” y ha explicado que tuvo que rodarla con un calcetín cubriéndole los genitales.

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Más allá de la anécdota, la visita al programa también ha servido para avanzar varios detalles de la serie. La trama se centra en el hombre del tiempo más famoso de la televisión, que falla en una predicción justo cuando coincide con la visita del Papa, pierde su puesto y se ve obligado a regresar a su pueblo, reencontrarse con su padre y llevar allí a su hija, a la que había dicho que su abuelo había muerto.

Aceite, humor y complicidad en el rodaje

Durante la promoción de Olivia, ambos invitados han descrito el tono de la producción y su contexto. JJ Vaquero ha definido la serie como una producción familiar, “mitad drama mitad comedia”, ambientada en Úbeda y vinculada al mundo del aceite.

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Chiapella ha insistido en ese mismo eje, ya que ha asegurado que es la primera serie dedicada al aceite y ha defendido sus propiedades al afirmar que toma una cucharada sopera cada noche porque, a su juicio, es antiinflamatorio, regula el colesterol y ayuda con el tránsito intestinal.

El Hormiguero, de los programas más vistos de la televisión en España

La entrevista también ha dejado espacio para el rodaje compartido entre ambos actores. Vaquero ha bromeado con las escenas en las que tenía que darle collejas a su compañero: “Le tenía que dar collejas y es muy difícil porque no tiene cuello”.

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El humor continuó con una descripción más precisa de esa dinámica de trabajo. “Si le daba flojo me decía delante de todo el mundo que le diera más fuerte para que pareciera real. Y cuando le daba fuerte me decía al oído que le diera más despacio. Tiene un baremo de fuerza muy cortito”, ha dicho Vaquero.