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1-0. Arabia Saudí vence a Uruguay al cabo del primer tiempo

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Redacción Deportes, 15 jun (EFE).- Arabia Saudí sorprende a Uruguay al cabo del primer tiempo y le gana por 1-0 en el partido que este lunes cierra la primera fecha del Grupo H en el Mundial 2026 en el estadio Hard Rock de Miami.

El único gol del encuentro hasta el momento lo marcó el defensa Al Amri a los 41 minutos con un potente disparo después de un rebote que dio el portero uruguayo Fernando Muslera.

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El partido produjo emociones solo en los últimos diez minutos de juego porque ambos equipos se mostraron muy prevenidos y más dispuestos a no cometer errores que a buscar la victoria con decisión.

Esto, al final , le costó a Uruguay irse perdedor a los vestuarios. EFE

(foto)

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