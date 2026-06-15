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Hoy será noticia. Martes, 16 de junio

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CASO LEIRE 

La directora de la Guardia Civil comparece en el Senado cuestionada por el caso Leire Díez

Madrid (EFE).- La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, comparece este martes en el Senado, donde será interrogada por sus reuniones con Leire Díez, la exmilitante socialista que da nombre a una investigación sobre una trama dedicada presuntamente a desestabilizar causas judiciales que afectaban al PSOE o al Gobierno.

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González comparecerá en la comisión de Interior a petición del PP, que la citó después de que trascendiera un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) que señalaba que la directora de la Guardia Civil se reunió tres veces con la exmilitante socialista investigada entre septiembre de 2024 y abril de 2025.

GOBIERNO LEGISLATURA

El Congreso comienza su penúltimo pleno ordinario antes del verano

Madrid (EFE).- El Congreso de los Diputados comienza este martes su penúltimo pleno ordinario antes del verano en la víspera de la comparecencia ante el juez del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

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Asunto, que junto a los casos corrupción investigados judicialmente que afectan al Ejecutivo de Pedro Sánchez están condicionando el debate político.

PAPA ESPAÑA

El presidente de la Conferencia Episcopal evalúa el histórico viaje de León XIV a España

Madrid (EFE).- El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, y los coordinadores nacionales de la visita del papa a España, Yago de la Cierva y Fernando Giménez Barriocanal, evalúan en rueda de prensa el histórico viaje de León XIV.

Viaje en el que el papa ha recorrido 2.500 kilómetros durante seis días con etapas en Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife.

ESPAÑA DEUDA

El Banco de España publica la deuda de las administraciones públicas del primer trimestre de 2026

Madrid (EFE).- El Banco de España publica este martes los datos de deuda de las administraciones públicas a cierre del primer trimestre de 2026.

El Banco de España ya avanzó que el endeudamiento público alcanzó un importe récord 1,74 billones de euros en marzo, si bien se redujo al 101,6 % del PIB.

DÍA TAPA

Hostelería de España presenta informe sobre los hábitos del tapeo de los españoles

Madrid (EFE).- La mayoría de los españoles practican el tapeo al menos una vez a la semana; en el Día Mundial de la tapa, Hostelería de España presenta su informe sobre los hábitos en torno a esta experiencia.

Experiencia que quiere convertirse en Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

UNIVERSIDAD TASAS

Cataluña aprobará este martes la rebaja de tasas universitarias a familias monoparentales

Barcelona (EFE).- El Gobierno de Cataluña aprobará este martes el decreto de tasas universitarias para 2026-207, que incorpora por primera vez desde 2012 rebajas para las familias monoparentales y mantiene los mismos precios para los grados y másteres habilitantes que el curso anterior.

Según el nuevo decreto, las familias monoparentales con un solo hijo podrán beneficiarse de una rebaja del 50 % de las tasas universitarias. Las de más de un hijo, o un hijo con discapacidad, quedarán exentas de pagar el 100% de la tasa.

MINOR WHITE

Presentación en el centro Kbr de Barcelona una retrospectiva del fotógrafo Minor White

Barcelona (EFE).- La Fundación Mapfre presenta este jueves en el centro Kbr una gran retrospectiva del fotógrafo estadounidense Minor White, figura clave en la fotografía norteamericana del siglo XX.

Una exposición que repasa sus temas más representativos, como la naturaleza, el paisaje, el retrato y el desnudo masculino, y en su trabajo con secuencias, con imágenes que se muestran por primera vez en Europa.

EL TIEMPO

Subida generalizada de las temperaturas, de hasta 38 grados en el sur

Madrid (EFE).- La influencia de las altas presiones y del aire en altura menos frío aumentará este martes la estabilidad en buena parte de la península, con una subida generalizada de las temperaturas que pueden llegar hasta los 38 grados en los valles del Ebro, el Guadiana y Guadalquivir.

Pero aún serán posibles los chubascos y las tormentas en el norte peninsular y sierras del sur y sureste, con chubascos y rachas, según la Agencia Estatal de Meteorología.

EFE

plv

 

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