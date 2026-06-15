Guillermo Ochoa hace un balance emocionado de la carrera que está a punto de poner fil

México, 15 jun (EFE).- Guillermo Ochoa, veterano guardameta de la selección mexicana, expresó este lunes su deseo de decir adiós al fútbol una vez que termine su participación en la Copa del Mundo 2026, la sexta en su carrera.

“La selección de México en mi carrera y en mi vida siempre ha sido mi brújula. Yo no entiendo mi carrera sin la selección. No sé qué sería de mi carrera sin la selección y, ahora que termine la selección, no le veo más sentido al fútbol”, afirmó el portero de 40 años.

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Ochoa compartió su sentir a través de 'Letters that unite' (Letras que unen), una serie lanzada por la FIFA a través de la plataforma YouTube, para destacar el lado más humano de algunos de los futbolistas que participan en el Mundial 2026.

En el episodio que correspondió a Ochoa, el guardameta se sinceró respecto al largo camino que ha tenido en la selección mexicana de fútbol, que dijo terminará con la presente justa mundialista.

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“No le veo más sentido al seguir jugando sin la selección. He disfrutado cada momento aquí. Lo he dado todo, lo he dejado todo. Me voy en paz, con la cabeza en alto y muy orgulloso de haber vivido esto”, aseveró el guardameta con la voz entrecortada y los ojos cristalinos.

Guillermo Ochoa, quien cumplirá 41 años el próximo 13 de julio empezó su andar con la selección mexicana en diciembre del 2005.

Asistió a su primera Copa del Mundo en Alemania 2006 como suplente de Oswaldo Sánchez, algo que repitió en Sudáfrica 2010, como respaldo de Óscar Pérez.

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En su primer Mundial como titular en Brasil 2014, en el que debutó en la victoria contra Camerún, impactó al mundo con una gran actuación ante la selección anfitriona que le valió a México un empate sin goles.

Se mantuvo como indiscutible bajo los tres postes en Rusia 2018 y Catar 2022.

Para esta Copa del Mundo, Javier Aguirre lo convocó gracias a su amplia experiencia que ha servido como apoyo para el debutante Raúl Rangel, quien fue titular en la inauguración ante Sudáfrica del jueves pasado.

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“El hecho de conseguir estar aquí es gracias al apoyo y respaldo de mi familia, sin ellos no lo habría logrado. Esto es algo que desde pequeño tienes que decidir y sacrificar. Hay muchas cosas que uno se pierde. Es una espiral de 22 o 23 años, de poco tiempo para la familia”, detalló Ochoa entre los sacrificios que ha tenido que hacer por el fútbol.

El veterano, quien ayudó a México a obtener la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio, levantó seis Copa Oro con la selección absoluta y una Liga de Naciones de Concacaf.

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A nivel clubes debutó con el América, equipo con el que se convirtió en ídolo, luego saltó al Ajaccio de la liga francesa para convertirse en el primer guardameta mexicano en jugar en Europa.

También defendió los colores del Málaga y Granada, en España; Estándar de Lieja, de Bélgica; Salernitana, de Italia; AVS Futebol, de Portugal; y AEL Limassol, de Chipre.EFE

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