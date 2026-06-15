Temas del día de EFE España del martes 16 de junio de 2026

CASO LEIRE

Madrid - La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, comparece, a petición del PP, ante la comisión de Interior del Senado tras las revelaciones del sumario del caso Leire y los contactos que mantuvo con la exmilitante socialista Leire Díez, imputada por intentar obstaculizar la investigación sobre presuntos casos de corrupción del PSOE.

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GOBIERNO LEGISLATURA

Madrid - El Congreso comienza su penúltimo pleno ordinario antes del verano en la víspera de la comparecencia ante el juez del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que junto a los casos corrupción investigados judicialmente que afectan al Ejecutivo de Pedro Sánchez están condicionando el debate político.

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PAPA ESPAÑA

Madrid - El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, y los coordinadores nacionales de la visita del papa a España, Yago de la Cierva y Fernando Giménez Barriocanal, evalúan en rueda de prensa el histórico viaje de León XIV, en el que ha recorrido 2.500 kilómetros durante seis días con etapas en Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife.

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GOBIERNO ANDALUCÍA

Sevilla - Este miércoles se cumple un mes desde que los andaluces votaron en las elecciones que dieron la victoria al PP con 53 escaños, a dos de la mayoría absoluta, y las negociaciones con Vox para la investidura de Juanma Moreno se desarrollan con absoluta discreción mientras corren los tiempos parlamentarios.

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ESPAÑA DEUDA

Madrid - El Banco de España publica los datos de deuda de las administraciones públicas a cierre del primer trimestre de 2026, tras avanzar que el endeudamiento público alcanzó un importe récord 1,74 billones de euros en marzo, si bien se redujo al 101,6 % del PIB.

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(Texto)

CAMBIO CLIMÁTICO INFANCIA

Madrid - El informe de Unicef 'Children's Climate Risk Report 2026' revela el alcance de las distintas amenazas climáticas que ponen en riesgo la educación y la salud de la infancia tanto en España como en el mundo.

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(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios 8022101136, 8023116009)

DÍA TAPA

Madrid - La mayoría de los españoles practican el tapeo al menos una vez a la semana; en el Día Mundial de la tapa, Hostelería de España presenta su informe sobre los hábitos en torno a esta experiencia que quiere convertirse en Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

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(Texto)(Infografía)

MINOR WHITE

Barcelona - La Fundación Mapfre presenta en el centro Kbr una gran retrospectiva del fotógrafo estadounidense Minor White, figura clave en la fotografía norteamericana del siglo XX, en una exposición en la que repasa sus temas más representativos, como la naturaleza, el paisaje, el retrato y el desnudo masculino, y en su trabajo con secuencias, con imágenes que se muestran por primera vez en Europa.

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(Texto) (Foto)

MÚSICA RAPHAEL (Entrevista)

Sevilla - El cantante Raphael llega el 18 de junio a la Plaza de España en el Icónica Santalucía Sevilla Fest dispuesto a mostrar "la máxima expresión" de lo que es como artista, señala en una entrevista con EFE en la que anuncia que espera para después del verano el estreno en Netflix de la serie 'Aquel', basada en su vida. Diego Márquez

(Texto) (Foto)

PREMIO ILUSTRACIÓN (Entrevista)

Madrid - El artista Jesús Cisneros, Premio Nacional de Ilustración 2026, advierte en una entrevista con EFE que la Inteligencia Artificial está "robando" el trabajo a muchos ilustradores y recuerda a los organismos públicos que detrás de esas "imágenes tramposas", que se componen a toda velocidad, no hay personas, "solo beneficio económico sin buscar calidad". Begoña Fernández

(Texto a las 9:20. 674 palabras) (Foto)

CINE ESTRENOS (Entrevista)

Madrid - Tom Holland y Zendaya charlan con EFE sobre la película 'Spider-Man: Brand New Day', una nueva entrega de la saga cinematográfica del superhéroe de Marvel que se estrenará el próximo 29 de julio y que sus protagonistas promocionan este martes en Madrid. Marina Estévez

(Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

09:00h.- Madrid.- PARTIDOS PP.- El secretario general del PP, Miguel Tellado, presenta al presidente de Aragón, Jorge Azcón, en un desayuno informativo de Fórum Europa. Hotel Four Seasons. (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:30h.- Madrid.- CONSEJO MINISTROS.- Reunión del Consejo de Ministros. Palacio de la Moncloa. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

09:30h.- Cartagena (Murcia).- UE REGIONES.- Reunión del grupo de trabajo sobre defensa del Comité de Regiones de la Unión Europea, con la participación de su presidente, Fernando López Miras, jefe del Ejecutivo murciano. Calle Real, 3. (Texto) (Foto)

10:00h.- Madrid.- CONGRESO MESA.- Reunión de la Mesa del Congreso. Congreso de los Diputados. (Texto) (Foto)

10:30h.- Madrid.- PARTIDOS PP.- El vicesecretario general del PP, Elías Bendodo, presenta al presidente de la Diputación de Málaga y de la Comisión de Diputaciones y Cabildos Insulares de la FEMP. Francisco Salado, en un desayuno informativo de Executive Forum España. Hotel Palace. Pl. de las Cortes, 7.

11:30h.- Madrid.- SENADO PORTAVOCES.- Reunión de la Junta de Portavoces del Senado. (Texto)

12:00h.- Madrid.- SENADO MESA.- Reunión de la Mesa del Senado. (Texto)

12:00h.- Madrid.- CONGRESO JUNTA.- Reunión de la Junta de Portavoces del Congreso. (Texto) (Foto)

12:30h.- Madrid.- CONGRESO REGLAMENTO.- Ponencia de la Comisión de Reglamento sobre la Proposición de reforma del Reglamento del Congreso para incorporar un nuevo Título XIV para la regulación de los grupos de interés y los incumplimientos o infracciones por parte de los diputados y grupos parlamentarios. A puerta cerrada. (Texto)

15:00h.- Madrid.- CONGRESO PLENO.- Sesión plenaria del Congreso.(Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00h.- Madrid.- GOBIERNO LEGISLATURA.- El pleno del Congreso debate una moción consecuencia de interpelación urgente del PP sobre la valoración que hace el vicepresidente primero del Gobierno y Ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, de la situación de "extrema debilidad del Gobierno". Congreso

17:30h.- Mollerussa (Lleida).- PARTIDOS JUNTS.- El secretario general de Junts, Jordi Turull, comparece en rueda de prensa. Espai Cultural dels Canals d'Urgell. Av. Jaume I, 1. (Texto)

19:00h.- Madrid.- ANIVERSARIO CONFIDENCIAL.- Los reyes presiden el acto conmemorativo del 25 aniversario de 'El Confidencial'. Asiste la ministra de Defensa, Margarita Robles. Hotel Mandarín Oriental Ritz. (Texto) (Foto) (Vídeo)

ECONOMÍA

Llodio (Álava).- TUBACEX ERTE.- Tubacex ha citado a los sindicatos para empezar la negociación de un expediente de regulación de empleo temporal (ERTE) en sus plantas de Álava ante la caída de las ventas de tubos por el cierre del estrecho de Ormuz. Tubacex. (Texto)

09:00h.- Madrid.- BAJAS LABORALES.- Jornada sobre absentismo laboral organizada por la patronal CEOE. C/ Diego de León, 50. (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:00h.- Madrid.- COSTES LABORALES.- El INE publica la encuesta trimestral de coste laboral del primer trimestre. (Texto)

10:00h.- Madrid.- ESPAÑA DEUDA.- El Banco de España publica los datos de deuda de las administraciones públicas a cierre del primer trimestre de 2026. (Texto)

10:30h.- Madrid.- SECTOR INDUSTRIAL.- El Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España (COGITI) y el Consejo General de Economistas de España (CGE) presentan el IX Barómetro Industrial 2026. Calle Jordán, 14.

11:30h.- Madrid.- SINDICATOS MOVILIZACIÓN.- Los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, presentan la gran movilización sindical europea, que se celebra el próximo jueves en Madrid bajo el lema 'Europa en democracia. Trabajo decente, justicia social y paz'. Fernández de la Hoz, 12. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h.- Madrid.- BANCA REGULACIÓN.- El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, participa en la presentación del informe 'Unión Bancaria, entre la geopolítica y la simplificación'. Torre PwC. Castellana, 259B.

12:00h.- Madrid.- DÍA TAPA.- El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, clausura el acto Saborea España, con motivo del Día Mundial de la Tapa. Restaurante Los Galayos.

12:30h.- Barcelona.- NOBEL ECONOMÍA.- El Premio Nobel de Economía 2025 Philippe Aghion, pronuncia una conferencia. Cercle d'Economia.

16:00h.- Madrid.- SECTORIAL AGRICULTURA.- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, preside, por videoconferencia, la Conferencia Sectorial de Pesca y los Consejos Consultivos de Política Pesquera y Política Agrícola para Asuntos Comunitarios

17:40h.- Madrid.- INDUSTRIA ANDALUCÍA.- El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, mantiene un encuentro con el consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, en la sede del Ministerio.

18:30h.- Madrid.- IRÁN GUERRA.- El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, mantiene un encuentro, junto al ministro de Industria y Turismo, con el sector de la industria para analizar las medidas frente al impacto de la guerra de Irán, en la sede del Ministerio.

JUSTICIA Y SEGURIDAD

09:00h.- Zaragoza.- PODER JUDICIAL.- Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia de 16 autonomías se reúnen para analizar la implantación de los nuevos Tribunales de Instancia y otros retos del sistema judicial en una jornada en la que se celebrará además el pleno del Consejo General del Poder Judicial. TSJ de Aragón. (Texto) (Foto)

09:30h.- Logroño.- CIBERSEGURIDAD IA.- La rectora de la Universidad de la Rioja, Eva Sanz, y el director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, Manuel Llamas, inauguran el curso ‘Innovación y transformación digital cibersegura’. C/ Cigüeña, 60. (Texto) (Foto)

09:30h.- Bilbao.- CONGRESO CIBERSEGURIDAD.- La segunda edición del CyberIndustry Congress reúne a más de 250 empresas y 50 expertos internacionales para abordar los retos de la industria en ciberseguridad. Azkuna Zentroa.

10:00h.- Madrid.- TERRORISMO YIHADISTA.- La Audiencia Nacional reanuda el juicio a once acusados de captar a menores en Melilla para el yihadismo, entre ellos el imán de una mezquita, para los que la Fiscalía pide entre 9 y 15 años de prisión. C/ Génova.

11:00h.- Madrid.- COMISIÓN INTERIOR.- La Comisión de Interior del Congreso debate varias PNL como una del PP relativa a incrementar los medios de los cuerpos policiales para atajar las actividades de delincuencia organizada y crimen organizado como una amenaza para el Estado. Congreso de los Diputados.

12:30h.- Madrid.- ESPAÑA R.DOMINICANA.- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, mantiene un encuentro con el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas de la República Dominicana, José Manuel Cabrera Ulloa, en la sede del Ministerio.

13:30h.- Madrid.- ESPAÑA PAÍSES BAJOS.- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, mantiene un encuentro con el embajador de Países Bajos en España, Roel Nieuwenkamp, en la sede del Ministerio.

15:00h.- Madrid.- JUSTICIA EUROPA.- El Pleno del Congreso debate la toma en consideración de una proposición de Ley del PP para reformar la Ley del Poder Judicial. Congreso de los Diputados. (Texto)

16:00h.- Madrid.- CASO LEIRE.- La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, comparece en el Senado por el caso Leire. Senado. (Texto)

16:30h.- Madrid.- DEFENSA UE.- La ministra de Defensa, Margarita Robles, mantiene un encuentro con el presidente del Comité Militar de la Unión Europea, General Seán Clancy, en la sede del Ministerio.

SOCIEDAD

Madrid.- ESTATUTO SANIDAD.- Nueva jornada de huelga de los médicos para protestar por el estatuto marco que regula las condiciones laborales del personal de Sistema Nacional de Salud.

Madrid.- RESERVA AGUA.- El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico actualiza como cada martes los datos correspondientes a la reserva hídrica en los embalses españoles, que en los últimos meses se ha mantenido en niveles de récord histórico. (Texto) (Infografía)

09:00h.- San Sebastián.- CIUDADES AMIGABLES.- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, inaugura el III Congreso Mundial de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores. Kursaal. (Texto) (Foto)

10:00h.- València.- TORTUGAS MARINAS.- La Fundación Oceanogràfic presenta la séptima edición de la campaña 'Aquí salvamos tortugas'. Durante la presentación se realizará la suelta al mar de la tortuga marina número mil recuperada por la Fundación. Catamarán Mundo Marino. Junto al Veles e Vents. (Texto)

10:00h.- Pamplona.- SANFERMINES CIENCIA.- El Museo de Ciencias presenta 'La ciencia en blanco y rojo', una mirada científica a las fiestas de San Fermín. Civican. (Texto) (Foto)

11:00h.- Madrid.- SANIDAD MEDICAMENTOS.- La Asociación Española de Medicamentos Genéricos presenta sus alegaciones al proyecto de Orden de Precios de Referencia 2026. Calle Diego de León, 22.

11:00h.- Santa Cruz de Tenerife.- ASTROFÍSICA PREMIO.- Ceremonia de entrega del Premio Cosmos 2026, un certamen internacional dedicado a promover la cultura científica, la lectura y el pensamiento crítico entre las nuevas generaciones. Auditorio Fundación CajaCanarias.

11:00h.- Madrid.- PAPA ESPAÑA.- El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, y los coordinadores nacionales de la visita apostólica del papa a España, Yago de la Cierva y Fernando Giménez Barriocanal, ofrecen una rueda de prensa sobre el viaje de León XIV. C/ Añastro, 1. (Texto)

11:00h.- Usurbil (Gipuzkoa).- SOCIEDAD CUIDADOS.- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, visita el Centro de viviendas con cuidados de Egurtzegi, de la Fundación Matia.

11:30h.- Madrid.- CONGRESO IGUALDAD.- La Comisión de Igualdad del Congreso debate y vota varias proposiciones no de ley sobre la creación de un cupo laboral trans, los efectos del negacionismo de la violencia de género o las garantías de la interrupción voluntaria del embarazo en los centros sanitarios, entre otras. Congreso.

12:00h.- Madrid.- IGLESIA ABUSOS.- La plataforma Reparación Integral Ya (RIYA) convoca a los medios de comunicación para presentar su estrategia ante el bloqueo "deliberado y reiterado" por parte del Gobierno de la ley de imprescriptibilidad para evitar que los delitos sexuales graves contra menores queden impunes. Frente al Congreso de los Diputados. (Texto)

14:00h.- Madrid.- PREMIOS INGENIA.- El Instituto de la Ingeniería de España (IIE) entrega los premios INGENIA 100 % Talento, que visibilizan a la mujer ingeniera. C/General Arrando, 38.

14:00h.- Madrid.- EDUCACIÓN GOBIERNO.- La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, participa en un almuerzo coloquio con periodistas en el Club Siglo XXI, presentada por el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo. C/Padre Damián, 23 izquierda. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00h.- Madrid.- INSTITUTO MUJER.- El Congreso debate la toma en consideración de una proposición de ley del grupo socialista para modificar el Instituto de la Mujer. Congreso.

17:00h.- Madrid.- EDUCACIÓN INSPECCIÓN.- La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, inaugura las Jornadas de la Alta Inspección Educativa, en la sede del Ministerio.

17:00h.- Madrid.- TECNOLOGÍAS PRVACIDAD.- El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, recibe a la profesora de la Universidad de Oxford y autora del libro ‘Privacy is Power’ ('La privacidad es poder'), Carissa Véliz, en la sede del Ministerio.

17:30h.- Oviedo.- PREMIOS PRINCESA CONCORDIA.- El jurado del Premio Princesa de Asturias de la Concordia inician las deliberaciones de un galardón al que optan treinta y seis candidaturas y que se fallará este miércoles. Hotel de la Reconquista. (Foto)

19:30h.- Madrid.- ONU MUJERES.- La ministra de Igualdad, Ana Redondo, asiste a la gala de lanzamiento oficial del Movimiento Global de Naciones Unidas en España, impulsada por ONU Mujeres. Espacio Almagro.

CULTURA

10:15h.- Madrid.- TELEVISIÓN SERIES.- Mediaset España presenta su nueva serie ‘Ella, maldita alma’ con los actores Maxi Iglesias, Martiño Rivas y Karina Kolokolchykova. C/ Federico Mompou, 5 Bis.

10:30h.- Barcelona.- MINOR WHITE.- La Fundación Mapfre presenta en el centro Kbr una gran retrospectiva del fotógrafo estadounidense Minor White. Centro KBr. Avinguda del Litoral, 30. (Texto) (Foto)

10:45h.- Madrid.- SGAE EXPOSICIÓN.- La SGAE inaugura la exposición ‘La casa de los autores. Donde habita la memoria’. Palacio de Longoria. C/Fernando VI, 4. (Texto)

11:00h.- Madrid.- PHOTOESPAÑA 2026.- PhotoEspaña presenta 'On The Geography of the River', una exposición de Linarejos Moreno. Museo Arqueológico. Serrano, 33.

12:00h.- Yepes (Toledo).- TELEVISIÓN CONCURSO.- Presentación de ‘El Grand Prix del Verano 2026’ con el presentador, Ramón García; los copresentadores Lalachús y Gorka Rodríguez, Wilbur. Plaza Mayor. 20.

12:00h.- Madrid.- PREMIO LUMEN.- Un jurado compuesto por las escritoras Ángeles González-Sinde, Elena Medel y Sabina Urraca, entre otros, anuncia en rueda de prensa el fallo del IV Premio Lumen de novela, dotado con 30.000 euros. Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio Marañón. C/Fortuny 53. (Texto)

12:00h.- Tres Cantos (Madrid).- BIBLIOTECA NACIONAL.- El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, visita el nuevo espacio de la Biblioteca Nacional de España adquirido por el Ministerio de Cultura en el municipio madrileño de Tres Cantos. Al finalizar el recorrido, atiende a los medios de comunicación junto al director de la BNE, Óscar Arroyo. Avenida de la Industria, 25. (Texto)

19:00h.- Madrid.- MUSEO REINA SOFÍA.- Acto institucional con motivo del 40 aniversario de la apertura del Centro de Arte Reina Sofía, origen del actual Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, con la presencia de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y del ministro de Cultura, Ernest Urtasun. Auditorio del edificio Nouvel (MNCARS). (Texto) (Foto)

20:30h.- Madrid.- CINE ESTRENO.- Estreno de la película 'Viaje al país de los Blancos', dirigida por Dani Sancho. Asisten los ministros de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Sáiz. Cines Verdi.

EFE

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