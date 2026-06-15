La Catedral de Orihuela recupera de la venta en internet un manuscrito del siglo XVIII

Alicante, 15 jun (EFE).- El Cabildo Catedralicio de Orihuela (Alicante) ha recuperado de una página web de venta por internet un manuscrito del clérigo, catedrático e intelectual ilustrado español del siglo XVIII Marcelo Miravete de Maseres que se había perdido hace más de medio siglo y que formaba parte de la Biblioteca del Seminario de Orihuela.

Según el comunicado de la Diócesis Orihuela-Alicante, se trata de la obra 'Jesucristo Predicado. Oraciones, panegíricos y morales. Dijolas Don Marcelo Miravete de Maseres catedrático y colegial del Seminario del Tridentino de su patria Orihuela, Reino de Valencia' (Tomo VII), del que se conservan los volúmenes II, III, IV y VI.

PUBLICIDAD

La pieza se ha localizado en internet y se ha recuperado por el Cabildo Catedralicio de Orihuela dado el valor histórico del manuscrito, que recoge muchos aspectos sociales, religiosos, morales y políticos del obispado de Orihuela durante la segunda mitad del siglo XVIII.

La obra ya ha sido catalogada por los conservadores del Museo Diocesano y se depositará de nuevo en la Biblioteca de Fondo Antiguo del Seminario de Orihuela.

PUBLICIDAD

Con motivo de la Semana Internacional de los Archivos que se está celebrando en el Museo Diocesano y su archivo histórico, se ha presentado públicamente esta recuperación patrimonial.

Marcelo Miravete de Maseres (1729-1792) fue canónigo de la Catedral de Orihuela y es reconocido por su perfil ecléctico y sus pioneros proyectos de prevención médico-sanitaria en la comarca de la Vega Baja del Segura, ya que combinó su profunda vocación eclesiástica y académica con una constante preocupación por el progreso social, la ciencia práctica y la salud de sus conciudadanos, con interés por la medicina divulgativa y la prevención.

PUBLICIDAD

Entre sus obras, dejó una recopilación de documentación histórica en su labor en el Archivo Catedralicio de Orihuela, actualmente localizado en el Palacio Episcopal de la ciudad, que ayudó a documentar los orígenes de la Semana Santa oriolana, entre otros. EFE