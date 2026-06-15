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La Catedral de Orihuela recupera de la venta en internet un manuscrito del siglo XVIII

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Alicante, 15 jun (EFE).- El Cabildo Catedralicio de Orihuela (Alicante) ha recuperado de una página web de venta por internet un manuscrito del clérigo, catedrático e intelectual ilustrado español del siglo XVIII Marcelo Miravete de Maseres que se había perdido hace más de medio siglo y que formaba parte de la Biblioteca del Seminario de Orihuela.

Según el comunicado de la Diócesis Orihuela-Alicante, se trata de la obra 'Jesucristo Predicado. Oraciones, panegíricos y morales. Dijolas Don Marcelo Miravete de Maseres catedrático y colegial del Seminario del Tridentino de su patria Orihuela, Reino de Valencia' (Tomo VII), del que se conservan los volúmenes II, III, IV y VI.

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La pieza se ha localizado en internet y se ha recuperado por el Cabildo Catedralicio de Orihuela dado el valor histórico del manuscrito, que recoge muchos aspectos sociales, religiosos, morales y políticos del obispado de Orihuela durante la segunda mitad del siglo XVIII.

La obra ya ha sido catalogada por los conservadores del Museo Diocesano y se depositará de nuevo en la Biblioteca de Fondo Antiguo del Seminario de Orihuela.

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Con motivo de la Semana Internacional de los Archivos que se está celebrando en el Museo Diocesano y su archivo histórico, se ha presentado públicamente esta recuperación patrimonial.

Marcelo Miravete de Maseres (1729-1792) fue canónigo de la Catedral de Orihuela y es reconocido por su perfil ecléctico y sus pioneros proyectos de prevención médico-sanitaria en la comarca de la Vega Baja del Segura, ya que combinó su profunda vocación eclesiástica y académica con una constante preocupación por el progreso social, la ciencia práctica y la salud de sus conciudadanos, con interés por la medicina divulgativa y la prevención.

Entre sus obras, dejó una recopilación de documentación histórica en su labor en el Archivo Catedralicio de Orihuela, actualmente localizado en el Palacio Episcopal de la ciudad, que ayudó a documentar los orígenes de la Semana Santa oriolana, entre otros. EFE

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