Descarrila un vagón de un tren de mercancías en Navarra sin daños personales

Pamplona, 15 jun (EFE)- Un vagón de un tren de mercancías ha descarrilado este lunes en Noáin (Navarra), sin daños personales pero con afecciones al tráfico ferroviario.

El suceso ha tenido lugar hacia las 19:30 horas, informa el 112-SOS Navarra que ha movilizado a agentes de la Policía Local de Noáin y de la Policía Foral.

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Como consecuencia del descarrilamiento, un tren de pasajeros no ha podido continuar su recorrido y ha quedado parado en Tafalla.

Desde Renfe se ha gestionado el traslado de los pasajeros en un autobús con el apoyo de la Policía Foral, según señalan los servicios de emergencias que indican que a las 20:50 horas se ha reanudado el tráfico ferroviario. EFE

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