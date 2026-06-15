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Los incendios forestales ya han arrasado 600 hectáreas en Galicia

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Santiago de Compostela, 15 jun (EFE).- Los incendios forestales activos en Galicia han arrasado ya 600 hectáreas, de ellas 350 en Padrón (A Coruña), 230 en Boborás (Ourense) y más de 20 en Xermade, en Lugo.

El último balance de la Xunta refleja que en el primero de ellos se ha desactivado la situación dos que había sido decretada por la proximidad de las llamas a las viviendas y se encuentra estabilizado desde las 10:56 de este lunes.

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En la extinción de este fuego, que se inició un minuto después de las cuatro de la tarde del viernes, trabajan siete técnicos, 76 agentes, 5 palas, 9 unidades técnicas de apoyo, 8 helicópteros y 7 aviones.

En Boborás (Ourense) el incendio sigue activo desde las 21:55 horas del sábado, pero esta tarde también se desactivó la situación dos declarada el domingo por su proximidad a un núcleo de población.

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Allí han estado trabajando 4 técnicos, 25 agentes, 51 brigadas, 31 motobombas, 3 unidades técnicas de apoyo, 4 palas, 6 helicópteros y 10 aviones.

En Xermade (Lugo) hay un incendio activo desde las 14:51 de hoy, en el lugar de Roupar, y el dispositivo está conformado por dos técnicos, cinco agentes, ocho brigadas, siete motobombas, una pala, cuatro helicópteros y cinco aviones. EFE

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