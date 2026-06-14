Trump felicita a los Knicks por su victoria: "Jalen Brunson es una superestrella"

Nueva York, 14 jun (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, felicitó la madrugada de este domingo a los New York Knicks por su victoria contra los San Antonio Spurs y aseguró que Jalen Brunson es "una superestrella".

"¡Enhorabuena a Jim Dolan y a los New York Knicks! ¡Qué año tan increíble hemos vivido, pero, sobre todo, qué victorias tan increíbles en los 'playoffs' hemos presenciado todos, especialmente las últimas cuatro! Quizás las mejores de la historia del baloncesto", escribió el mandatario en su red Truth Social.

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Además, incidió, "esta noche ha nacido una superestrella": "Se llama Jalen Brunson, y hay otros, como Karl-Anthony Towns, OG Anunoby y Mitchell Robinson. ¡HAGAMOS GRANDE DE NUEVO A ESTADOS UNIDOS!".

Los Knicks se proclamaron este sábado campeones de la NBA por primera vez en 53 años, tras imponerse por 94-90 a los Spurs en el Frost Bank Center de San Antonio y cerrar la serie de las Finales por 4-1.

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Brunson anotó 45 de los 94 puntos de los Knicks, con catorce de 27 en tiros de campo. Le apoyaron Mikal Bridges, con catorce puntos, y Josh Hart, con un doble de trece puntos y once rebotes.

El equipo ha desatado una oleada de celebraciones en Nueva York durante toda la serie final, con miles de aficionados saliendo a las calles tras los triunfos del conjunto neoyorquino y convirtiendo Manhattan y otros distritos en escenarios improvisados de fiesta colectiva.

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El título pone fin a una espera de 53 años desde su último campeonato, logrado en 1973, y a una sequía de finales desde 1999.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció que la ciudad celebrará este jueves en Manhattan el desfile oficial de los Knicks para festejar la conquista de su tercer título de la NBA. EFE

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