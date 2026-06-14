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Mikel Merino: “Expectativas altas, sabemos de lo que somos capaces”

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Atlanta (EE.UU.) 14 jun (EFE).- Mikel Merino, centrocampista de la selección española, admitió este domingo las “expectativas altas” de su equipo para el debut en el Mundial 2026 contra Cabo Verde, destacó la “confianza” en sí mismos para sentirse candidatos al título y apuntó que el grupo está “muy motivado”.

Ya recuperado de su lesión, “muy bien, con ganas, contento, con ilusión por empezar este gran torneo y con ritmo”, el futbolista del Arsenal, campeón de la ‘Premier’ y finalista de la Liga de Campeones en este ejercicio, descuenta las horas para el estreno en el Mundial 2026 en Atlanta.

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“Lo importante es centrarnos en nosotros mismos y lo que tenemos que hacer bien. Hay que afrontar el partido con seriedad y buena actitud. Es importante empezar con buen pie un torneo como este, aunque no marque el camino. Con las expectativas altas, porque sabemos de lo que somos capaces, pero será un rival que nos lo va a poner muy difícil”, avisó en zona mixta.

“Cabo Verde viene de una buena racha contra rivales de mucho nivel y en este torneo no puedes relajarte con nadie. Es un equipo que quiere jugar, que es valiente y que va a por los rivales”, advirtió Mikel Merino, que remarcó por qué España es candidata al título en esta competición.

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“La confianza que tenemos nosotros mismos. Lo hemos probado ya en muchos partidos continuados, en la Eurocopa y en la Liga de Naciones. Tenemos un grupo espectacular, que en torneos como estos marca la diferencia. Confiamos unos en otros y eso marca la diferencia”, abundó.

“La gente está muy motivada. Hemos hecho una preparación física muy buena, pero en este tipo de torneos es importante también cómo te encuentres mentalmente”, señaló.

Mikel Merino afirmó que dentro de la selección no se habla del debate latente sobre la titularidad en la portería, con tres guardametas del nivel de Unai Simón, que apunta al once, David Raya y Joan García.

“No hablamos mucho de eso. Juegue quien juegue, la portería va a estar muy bien protegida. Llevamos meses escuchando el debate, pero nosotros estamos muy tranquilos. Son tres porteros de un nivel espectacular y será el mister el que decida”, subrayó.

Merino también puede jugar de delantero. Ya lo ha hecho en más de una ocasión con su club y con la selección. “Insisto mucho en el remate de cabeza e intento mejorar. En los dos últimos años en el Arsenal he intentado mejorar mucho esa faceta por si el míster me requiere ahí. Aquí no entreno como delantero centro como tal, pero sí situaciones de remate. Yo me siento más cómodo en el medio campo”, aseguró. EFE

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