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Marruecos celebra el empate ante Brasil pero lamenta haber dejado escapar la victoria

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Rabat, 14 jun (EFE).- Los marroquíes recibieron con sentimientos encontrados el empate de su selección ante Brasil en el estreno de Marruecos en el Mundial 2026, entre la alegría por haber sumado frente a un gigante y la frustración por haber desperdiciado un triunfo "que estaba al alcance".

La expectación en Rabat creció desde primeras horas de la noche y, cuando el partido arrancó a las 23.00 hora local, las calles quedaron casi desiertas mientras cafeterías y restaurantes se llenaban de aficionados con camisetas y banderas nacionales.

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Según pudo constatar EFE, varios de los establecimientos de la capital colgaron el cartel de completo y retransmitieron el encuentro en pantallas gigantes.

En un restaurante del centro, la euforia estalló con el gol que puso por delante a Marruecos, pero ambiente se apagó parcialmente tras el tanto de la igualada.

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En varios cafés del acomodado barrio de Agdal, muchos espectadores vieron el choque de pie en la acera por falta de asientos.

"El equipo nos sorprendió positivamente con su juego. El empate es un resultado positivo y un gran logro, y esto es sólo el comienzo. En el próximo partido la selección mostrará otra cara", afirmó Mohamed Bennadi, que siguió el partido junto a su familia.

"Hemos desperdiciado una victoria que estaba a nuestro alcance", lamentó un comerciante rabatí mientras cerraba su café en el centro de la ciudad.

Mohamed Hayyat, marroquí residente en España, lamentó no haber conseguido "una victoria más amplia" y expresó su deseo de que Marruecos aspire a ganar el Mundial o, al menos, a llegar hasta las instancias finales del torneo.

"No queríamos el empate, queríamos la victoria. Los jugadores lo dieron todo", resumió por su parte Kenza, otra aficionada.

La jornada también dejó cambios en la actividad comercial. Varios locales ampliaron su horario de cierre para permitir que los clientes siguieran el partido, y algunos negocios aprovecharon la ocasión para subir los precios de las bebidas.

Las selecciones de Brasil y Marruecos empataron 1-1 al término del el partido que ha inaugurado el grupo C del Mundial 2026 en el MetLife Stadium de Nueva York-Nueva Jersey.

El conjunto marroquí, cuarto en Catar 2022, se fue adelante con un tanto de Ismael Saibari a los 21 minutos con asistencia de Brahim Díaz, pero Vinicius devolvió la tranquilidad con un gol a los 32.

Después de sumar un punto ante Brasil, Marruecos disputará la segunda jornada del grupo C contra Escocia el viernes 19 de junio en la sede de Boston y cerrará la fase de grupos enfrentándose a Haití en Atlanta el miércoles 24 de junio. EFE

(foto)(vídeo)

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