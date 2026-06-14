La semana arranca inestable y con tormentas que siguen en puntos del interior peninsular

Madrid, 14 jun (EFE).- La Agencia de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes una jornada marcada por la inestabilidad con chubascos y tormentas, acompañadas de rachas de viento muy fuertes y de posible granizo, en los sistemas Central e Ibérico, los Pirineos, valle del Ebro, las sierras del sureste y el este de las mesetas.

Se esperan nubes bajas en los litorales cantábrico y gallego y en el suroeste peninsular y el Estrecho. A partir del mediodía se desarrollará abundante nubosidad de evolución en el interior con tormentas, en amplias zonas del interior peninsular.

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Por el contrario, en los litorales del sur y del este, el suroeste peninsular y Baleares estará poco nuboso o despejados, y en Canarias habrá nubes en el norte y estará despejado en el sur.

Las temperaturas máximas bajarán de forma generalizada (más de seis grados) en los litorales del noroeste; en los litorales del sur subirán y se podrán superar los 35-36 grados en el valle del Ebro y en la vega del Segura.

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Las mínimas subirán en el este y bajarán en el resto con noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en el valle del Ebro y los litorales mediterráneos.

El viento será flojo en general, con predominio de la componente oeste en el interior, en el norte y en el suroeste; brisas en el Mediterráneo, salvo en el sureste, el litoral de Alborán y el Estrecho, donde soplará el poniente moderado. En Canarias soplará viento del norte, flojo o moderado.

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Predicción por comunidades autónomas

GALICIA.- poco nuboso con intervalos de nubes bajas en los litorales, aumentando la nubosidad de evolución en el sureste a partir del mediodía. Probables brumas y nieblas matinales en la mitad norte. No se descartan chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta en el sureste y el interior oriental. Temperaturas con cambios ligeros en el sureste y en descenso en el resto, notable en las máximas del norte. Viento flojo variable tendiendo a norte.

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PRINCIPADO DE ASTURIAS: intervalos de nubes bajas en el litoral y de nubosidad de evolución en el sur a partir del mediodía. Probables chubascos y tormentas, que podrán ir acompañados de granizo en la Cordillera. Temperaturas en descenso, localmente notable en las máximas del litoral. En el litoral, viento flojo a moderado de componente oeste y noroeste. En el interior viento flojo variable, tendiendo a norte durante las horas centrales, sin descartar rachas muy fuertes en zonas de tormenta.

CANTABRIA: aumento de la nubosidad de evolución en el interior durante las horas centrales. Brumas matinales en el litoral. Chubascos y tormentas que podrán ir acompañadas de granizo en Liébana y la Cantabria del Ebro. Temperaturas en descenso. En el litoral, viento flojo a moderado del oeste; En el interior viento flojo variable tendiendo a noroeste y oeste durante las horas centrales sin descartar rachas muy fuertes en zonas de tormenta.

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PAÍS VASCO: aumento de la nubosidad de evolución durante las horas centrales en el sur, donde no se descarta algún chubasco por la tarde. Temperaturas mínimas sin cambios o en descenso ligero en el litoral y el interior de Guipuzkoa y en descenso en el resto; máximas en descenso generalizado. En el litoral viento flojo a moderado del oeste; en el interior viento flojo variable tendiendo a norte y noroeste durante las horas centrales.

CASTILLA Y LEÓN: nubes de evolución a partir del mediodía. Se esperan chubascos y tormentas que comenzarán en zonas de montaña y se irán extendiendo hacia la meseta. No se descarta que puedan ser localmente fuertes. Temperaturas en ligero o moderado descenso. Viento variable, más intenso y racheado en zonas de tormenta.

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COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA: nubes medias y altas aumentando la nubosidad de evolución a partir del mediodía. Probables chubascos y tormentas acompañadas de granizo en la Ribera del Ebro. Temperaturas mínimas en descenso en Pirineos y en las sierras occidentales y con cambios ligeros en el resto; máximas sin cambios o en descenso ligero en la Ribera del Ebro y en descenso en el resto. Viento flojo del norte, con intervalos de mayor intensidad en horas centrales.

LA RIOJA: nuboso en general, con tormentas, más frecuentas e intensas por la tarde, sobre todo en la sierra. No se descarta que puedan ser localmente fuertes. Temperaturas con pocos cambios. Viento variable, más intenso en zonas próximas a las tormentas.

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ARAGÓN: nubosidad de evolución diurna, y chubascos con tormenta en el sistema Ibérico y el Pirineo por la tarde, localmente fuertes, con granizo y rachas de viento muy fuertes, que pueden extenderse a la Ribera del Ebro y sur de Huesca. Temperaturas mínimas en ligero ascenso o sin cambios; máximas en descenso en Teruel, ligero en Pirineos, y sin cambios en el resto. Viento flojo de dirección variable, con intervalos ocasionalmente moderados por la tarde.

CATALUÑA: nubosidad de evolución diurna, y chubascos y tormentas en el Pirineo, localmente fuertes, con granizo y rachas de viento muy fuertes, que pueden extenderse a la depresión Central. Temperaturas mínimas con cambios ligeros; máximas en descenso en Pirineos, y con cambios ligeros en el resto, siendo significativamente elevadas en la depresión central de Lleida. Viento flojo variable, tendiendo a sureste flojo, con aumentos ocasionales de intensidad en el sur de la depresión central.

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EXTREMADURA: intervalos nubosos, con nubes de evolución diurna. Se esperan algunos chubascos con tormenta, más probables e intensos en zonas de montaña del norte y hacia el este, donde no se descarta que puedan llegar a ser localmente fuertes. Temperaturas en ligero o moderado descenso. Predominará el viento de componentes norte y oeste, tendiendo a variable, más intensos en zonas de tormentas.

COMUNIDAD DE MADRID: poco nuboso con nubosidad de evolución diurna. Chubascos y tormentas durante la tarde que en la sierra pueden ser fuertes y podrían ir acompañadas de granizo. Temperaturas en descenso, en general ligero o sin cambios en el Sistema Central. Vientos flojos variables y, acompañando localmente a las tormentas, intervalos moderados sin descartar rachas muy fuertes.

CASTILLA-LA MANCHA: intervalos de nubosidad de evolución diurna. Chubascos y tormentas durante la tarde que, en los Sistemas Central e Ibérico pueden ser localmente fuertes y con granizo. Temperaturas en descenso, salvo las mínimas en Albacete y sureste de Cuenca, y las máximas en gran parte de Guadalajara, que seguirán con pocos cambios. Vientos flojos variables con predominio del oeste en horas centrales y, acompañando localmente a las tormentas intervalos moderados sin descartar rachas muy fuertes.

COMUNIDAD VALENCIANA: nubosidad de evolución diurna en el interior y probables chubascos acompañados de tormenta por la tarde. Temperaturas mínimas en ligero ascenso; máximas en ascenso en el sur de Alicante y con cambios ligeros en el resto. Viento flojo variable, con predominio de las componentes este y sur por la tarde.

REGIÓN DE MURCIA: poco nuboso o despejado. Nubosidad de evolución diurna en las sierras del interior, sin descartar chubascos ocasionales acompañados de tormentas. Temperaturas con pocos cambios, localmente en ascenso. Vientos flojos variables.

ILLES BALEARS: predominio de nubes medias y altas, sin descartar alguna tormenta seca o con precipitación débil con barro, tendiendo a partir de la tarde a cielo poco nuboso. Temperaturas nocturnas en ligero ascenso y diurnas con pocos cambios o en ligero descenso. Viento flojo de dirección variable con brisas costeras.

ANDALUCÍA: nubosidad de evolución diurna y sin descartar chubascos en las sierras Béticas y en Sierra Morena por la tarde, ocasionalmente acompañados de tormentas. Nubes bajas matinales en la vertiente atlántica. Temperaturas mínimas en ligero descenso o sin cambios; máximas en ascenso en el litoral malagueño y en el tercio occidental, localmente notable en el interior de Huelva y en el valle del Guadalhorce, con pocos cambios en el resto de la comunidad. Vientos flojos variables, con intervalos moderados de poniente en el litoral mediterráneo.

CANARIAS: nuboso en el norte, abriéndose amplios claros durante las horas centrales. En el resto, poco nuboso o despejado. Temperaturas con pocos cambios en general salvo algún ligero descenso local en zonas de interior. Viento del nordeste moderado, con intervalos de fuerte en extremos sudeste y noroeste de las islas montañosas y en el caso de Gran Canaria, sin descartar alguna racha muy fuerte. EFE