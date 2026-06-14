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Munar se cae de Queen's por culpa de una muela del juicio

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Londres, 14 jun (EFE).- El tenista Jaume Munar, número 44 del mundo, se ha caído del torneo de Queen's, que se disputa en Londres sobre hierba, por culpa de una muela del juicio.

El mallorquín, de 29 años, que el año pasado cayó en segunda ronda ante Carlos Alcaraz, en un encuentro que superó las tres horas, iba a arrancar la competición este lunes ante el estadounidense Tommy Paul.

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Tras anunciar la retirada, Munar ya se encuentra en Mallorca para recuperarse de la dolencia y poder participar en Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada que tendrá lugar del 29 de junio al 12 de julio.

Con la baja del balear, Rafa Jódar, que juega su primer torneo como profesional en esta superficie, y Alejandro Davidovich serán los dos representantes españoles y se verán las caras en primera ronda con el peruano Ignacio Buse y al británico Cameron Norrie, respectivamente. EFE

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