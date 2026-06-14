El base Otis Livingston deja el Bàsquet Girona

Girona, 5 jun (EFE).- El base Otis Livingston, el jugador más destacado del Bàsquet Girona la temporada pasada, es la cuarta baja confirmada del equipo entrenado por Moncho Fernández para la próxima campaña, según informó este domingo el club catalán.

Livingston, de 29 años y 1,81 metros, recaló el verano pasado en la entidad presidida por Marc Gasol y se marcha después de un curso notable en la Liga Endesa, en el que ha promediado 13 puntos, 2,4 rebotes, 5,1 asistencias y 13 créditos de valoración en 25 minutos por partido.

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El jugador estadounidense ha sido el sexto mejor asistente de la Liga Endesa y el principal referente del conjunto gerundense, líder del equipo en puntos y pases de canasta.

En un breve mensaje publicado en las redes sociales, el Bàsquet Girona ha agradecido el "compromiso, entrega y profesionalidad" del jugador durante la pasada campaña.

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Anteriormente, el club catalán ya había anunciado las bajas de los bases Guillem Ferrando y Pepe Vildoza, y del alero Mindaugas Susinskas, así como el fichaje del ala-pívot Aljaz Kunc y la renovación del pívot Martinas Geben. EFE

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