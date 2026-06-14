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Un incendio forestal en Les Garrigues obliga a evacuar varias casas y a confinar vecinos

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(Actualiza la NA7110 con más datos del incendio)

Barcelona, 14 jun (EFE).- Una cuarentena de dotaciones de los Bomberos trabaja en un incendio forestal impulsado por el viento en el término municipal de Cervià de les Garrigues (Lleida), que ha obligado a evacuar a ocho vecinos por precaución y a confinar dentro de sus hogares a los que viven en la zona de la Partida de la Devesa.

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Según han informado los Bomberos y los Agentes Rurales de la Generalitat, el fuego ya ha afectado más de nueve hectáreas de vegetación agrícola y forestal en la comarca leridana de Les Garrigues, cerca de algunas granjas y masías.

Protección Civil ha enviado un mensaje ES-Alert a los móviles de la zona de la Partida la Devesa, en Cervià de les Garrigues, para que las personas se confinen en sus casas y cierren puertas y ventanas.

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En paralelo, los Mossos d'Esquadra han colaborado en la evacuación de ocho vecinos de sus casas "por precaución", y han establecido cortes en las carreteras LP-7032 Albi-Cervià y LV-7031 Cervià-Borges.

Los Bomberos tienen 42 dotaciones trabajando en este incendio, siete de ellas aéreas, entre aviones y helicópteros.

En declaraciones a TV3, la alcaldesa de Cervià de les Garrigues, Mercè Rubio, ha asegurado que el fuego está "controlado" en la zona de donde se ha declarado y que "no corren peligro" las viviendas.

Sin embargo, "ahora el temor es que no baje a la carretera -la que conecta L'Albi y Cervià- y pase al otro lado, donde empieza el pueblo de Cervià", ha dicho la alcaldesa.

La alcaldesa ha confirmado que solo se ha evacuado a ocho vecinos "de la zona donde ha empezado el fuego" y que Protección Civil ha pedido el confinamiento del pueblo "porque hay mucho humo". EFE

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