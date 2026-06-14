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Ferran no confirma su continuidad en el Barcelona

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Atlanta (EE.UU.) 14 jun (EFE).- Ferran Torres, futbolista de la selección española y del Barcelona, no confirmó su continuidad en el club azulgrana, con el que tiene un año más de contrato.

El atacante descartó profundizar en el asunto con su actual equipo y señaló que solo se ve “jugando el partido contra Cabo Verde”, de este lunes 15 de junio.

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“Yo me veo jugando el lunes el partido contra Cabo Verde”, dijo en zona mixta al ser preguntado sobre si se veía jugando la próxima temporada en el Barcelona.

Además, al ser preguntado sobre un interés del París Saint-Germian en su fichaje, contestó que ni lo sabe ni le “importa”.

“Ni lo sé ni me importa. Lo importante es conseguir los tres puntos mañana y debutar de una buena manera”, declaró. EFE

(FOTO) (VÍDEO)

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