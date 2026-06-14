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Colectivos inician una campaña para cambiar el nombre del Teatro Pemán de Cádiz

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Cádiz, 14 jun (EFE).- La Asociación para la Recuperación y la Divulgación de la Memoria Histórica de Cádiz (ARDMH) ha anunciado este domingo una batería de acciones ante distintas administraciones e instituciones para intentar revertir la decisión del Ayuntamiento de Cádiz de recuperar la denominación de Teatro Pemán para el recinto escénico del parque Genovés, que se inaugurará el próximo 20 de agosto.

En un comunicado, la entidad memorialista considera que la medida supone "un gran paso atrás en la higiene democrática de Cádiz" y acusa al equipo de gobierno municipal del PP de ceder a la presión de la "extrema derecha" al devolver el nombre del escritor gaditano al teatro de verano.

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La asociación sostiene que la denominación vulnera la Ley 20/2022 de Memoria Democrática al entender que José María Pemán fue una figura vinculada al golpe militar de 1936 y al régimen franquista, por lo que considera incompatible mantener reconocimientos públicos a su figura.

El colectivo asegura que Pemán desempeñó "responsabilidades relevantes en el aparato político e ideológico del franquismo como jefe de la propaganda franquista, miembro del Consejo Nacional de Falange y presidente del organismo encargado de la depuración del profesorado español tras la Guerra Civil", circunstancias que, a su juicio, impiden desvincular su figura de la sublevación militar de 1936 y de la posterior dictadura.

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La ARDMH argumenta además que diversos historiadores han situado a Pemán entre los principales referentes intelectuales de la derecha autoritaria española de las décadas de 1920, 1930 y 1940 y han destacado su papel como "propagandista de la causa franquista y legitimador ideológico" de la represión ejercida tras el golpe de Estado.

Entre las medidas anunciadas, la entidad comunicará formalmente su oposición al propio Ayuntamiento de Cádiz y solicitará la intervención de la Dirección General de Memoria Democrática del Gobierno de España, la Comisión de Concordia de la Junta de Andalucía, el Defensor del Pueblo y la Fiscalía Provincial de Memoria Democrática.

EFE

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pec/dt/mcm

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