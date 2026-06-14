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Tuckwell: "Tardaré tiempo en asimilar este logro"

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Redacción deportes, 14 jun (EFE).- El australiano Luke Tuckwell (Red Bull Bora), segundo clasificado en el Tour de Auvernia-Ródano-Alpes, no pudo retener el maillot amarillo en la jornada reina final, pero el segundo puesto le supo a una victoria que tardará "mucho tiempo en asimilar".

"Estoy muy contento con la segunda plaza, creo que tardaré un tiempo en asimilarlo. Sigo mejorando carrera tras carrera sin hacer nada especial, simplemente disfrutando de mi tiempo en casa, sin campamentos en altitud, simplemente he estado en casa en un buen estado mental y creo que eso está marcando la diferencia.", explicó el ciclista "aussie", de 21 años.

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Tuckwell logró el puesto de podio después de regular fuerzas en la última subida, donde los favoritos jugaron sus respectivas cartas.

"Desde el principio supe a qué ritmo tenía que ir, y Maxim Van Gils me salvó. Creo que sin Maxim habría tenido muchísimas dificultades. Esta semana ha sido un esfuerzo de equipo colectivo. No puedo describirlo.", concluyó. EFE

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