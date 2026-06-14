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El polaco Majchrzak se consolida como la gran sorpresa y vence a De Miñaur en la final

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Redacción Deportes, 14 jun (EFE).- El tenista polaco Kamil Majchrzak, número 76 del mundo, finalizó su sorprendente participación en el torneo ATP 250 de Bolduque (Países Bajos), sobre hierba, con otra gran victoria en la final ante el australiano Álex De Miñaur, sexto del mundo, por 6-3, 2-6 y 7-6 (5), convirtiéndose en todo un matagigantes.

El polaco de 30 años se coronó contra todo pronóstico después de superar un camino dificilísimo hasta la final y alzó el primer título de su carrera.

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Su impresionante actuación dejó por el camino al canadiense Félix Auger-Aliassime, máximo favorito, en cuartos de final, y al ruso Daniil Medvedev, tercero, en las semifinales. Además, lo hizo sin ceder un solo set.

La proeza fue completada este domingo con el triunfo ante De Miñaur, segundo favorito, en un choque que rozó las dos horas y media de duración.

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Majchrzak incomodó al australiano en el primer set, aunque tuvo pocas opciones en el segundo. En el tercer y definitivo llegó a colocarse 5-2 en el desempate. Con doble bola de partido, De Miñaur reaccionó hasta colocar la igualada, pero su intento de remontada quedó frustrada y el polaco completó con final feliz su historia.

Así, levantó el primer título de su carrera y, a la tercera, consiguió doblegar a De Miñaur, que había vencido en sus dos enfrentamientos previos, ambos en pista dura, en el torneo de Shangái (China) el año pasado y en el Abierto de Australia en 2022. EFE

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