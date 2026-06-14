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Davidovich: "Vengo a Queen's sin ninguna expectativa"

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Londres, 14 jun (EFE).- Alejandro Davidovich Fokina, número 22 del ránking ATP, recalcó que viene al torneo de Queen's, que se disputa sobre hierba, sin "ninguna expectativa", aunque subrayó que va a dar lo mejor de él y que será difícil ganarle.

"Me encuentro bien. Estoy tranquilo y estamos trabajando muy bien, aunque es verdad que la hierba es impredecible y los partidos pueden cambiar en cualquier momento. Vengo sin ninguna expectativa. Puedo perder en primera ronda como ganar partidos, pero vengo a dar lo mejor de mi", expresó el español a EFE antes de su debut el próximo lunes ante el local Cameron Norrie.

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"No me da presión ser el cuarto cabeza de serie. Los partidos en hierba se diferencian por muy pocos detalles y vengo a dar lo mejor de mi. Estoy tranquilo porque estoy trabajando bien y voy a ser competitivo. Van a tener que jugar bien para ganarme", completó.

Davidovich, que viene de perder su primer partido en hierba ante el italiano Mattia Belucci en Stuttgart, afirmó que ese partido le sirvió para ganar confianza y explicó que esta superficie le viene muy bien para su juego.

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"El primer partido en hierba nunca es fácil porque jugamos muy pocos partidos durante el año. No jugué mal el partido, pero al final fueron superiores a mí en algunos momentos. Es cuestión de seguir entrenando. Me adapto muy bien porque soy un jugador muy agresivo y lo intento ser en cada punto", declaró.

Sobre el cambio de entrenador, el español fue contundente: "Con Pepo Clavet habíamos hablado antes. Vamos a hacer la gira de hierba juntos. Es una persona muy graciosa fuera de pista y disfrutamos mucho fuera de la pista que eso también ayuda", comentó.

Tras la abrupta salida de Mariano Puerta, con el que terminó de manera polémica tras perder en Roland Garros, Davidovich eligió a Pepo Clavet, que fue entrenador de Feliciano López durante siete años, para que sea su entrenador en los próximos torneos de hierba. EFE

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