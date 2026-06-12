Rosalía estrena un vestuario de lujo en su gira americana

Madrid, 12 jun (EFE).- Rosalía ha comenzado su gira americana en Boston, tras cancelar sus primeros conciertos en Florida por una "emergencia familiar", un concierto en el que ha utilizado un tutú de organza y ha estrenado un sombrero de satén estilo tricornio, un vestuario de lujo con el que parece sentirse muy cómoda.

La firma Dior ha sido la encargada de renovar con cuatro diseños el vestuario de Rosalía sobre el escenario de 'LUX Tour 2026'.

No es la primera vez que la casa francesa viste a la cantante en eventos y que opta por sus prendas en su día a día, pero sí la primera que lo hace sobre el escenario. Una colaboración estrecha que se remonta a 2024 cuando Rosalía fue embajadora mundial de la campaña Lady Dior.

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En su último concierto, Rosalía ha lucido un conjunto de color marfil compuesto por una camiseta sin mangas de punto de cuello redondo y una falda tutú de organza con medallones inspirados en hojas bordados con lentejuelas blancas decorativas y abalorios que ceñía con un fajín negro, un diseño flexible y cómodo para las coreografías.

Según ha informado la firma francesa liderada por Jonathan Anderson, también pertenece a su colección un vestido de jersey fino negro, adornado con brandebourgs bordados que complementa con un sombrero de satén estilo tricornio de la colección prêt-à-porter primavera-verano 2026.

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La multipremiada artista lució en otro de los momentos del concierto de Boston un diseño con corte abierto en la parte delantera y volantes, bordado con cintas de raso en un degradado azul sobre un tejido de cintas de raso entrelazadas.

Además, Rosalía eligió un conjunto compuesto por una capa estilo alas de ángel confeccionada en organza y plumas de gasa bordadas, con un sujetador de satén blanco con detalles acanalados acolchados y unos pantalones cortos bordados con escamas de organza marfil, adornados con lentejuelas y abalorios plateados.

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Una apuesta renovadora para presentarse ante el público.EFE

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