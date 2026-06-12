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Tarragona acoge el rodaje de una superproducción de Sam Mendes sobre los Beatles

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Tarragona, 12 jun (EFE).- La provincia de Tarragona es escenario estos días del rodaje de una superproducción de cine sobre el grupo británico The Beatles, dirigida por el británico Sam Mendes.

El paseo marítimo de Salou se transformó, el pasado jueves, en el Miami de los años 60, con coches clásicos estadounidenses de la época, como cadillacs y limusinas, y grandes plantas para simular la exuberante vegetación de Florida.

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La presencia de los equipos de grabación y de los vehículos llamó la atención de las personas que pasaban por allí, en un momento en el que el municipio ya se ha empezado a llenar de turistas.

En otra población del litoral tarraconense, Calafell, también se ha llevado a cabo esta semana la grabación de escenas de la película, concretamente en la playa, con decenas de figurantes y la presencia de curiosos.

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Tarragona también albergó el rodaje la semana pasada. El amplió despliegue de camiones y equipo humano de la película se dejó ver por el centro de la ciudad y cerca del estadio de fútbol del Nàstic de Tarragona.

Sam Mendes, ganador de un Oscar por ‘American Beauty’, empezó a finales de 2025 el rodaje de cuatro películas sobre el cuarteto de Liverpool, cada una desde el punto de vista de un integrante de la banda.

Están protagonizadas por los actores Paul Mescal (Paul McCartney), Harris Dickinson (John Lennon), Barry Keoghan (Ringo Starr) y Joseph Quinn (George Harrison), y se podrán ver en cines y en Netflix en abril de 2028. EFE

dpj/mg/ram

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