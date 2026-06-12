Instagram y Facebook experimentan fallos en España

Madrid, 12 jun (EFE).- Las redes sociales de Meta Instagram y Facebook están experimentando este viernes problemas en España, desde aproximadamente las 15:30 horas.

Así lo indican los usuarios, que están reportando fallos en Downdetector, servicio que a través de su web sigue el rastro mundial digital.

Las redes, según estos reportes, presentan varios errores de carga, entre ellos problemas para iniciar sesión. EFE