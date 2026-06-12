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La emoción de Nuria Roca al recibir a su hijo Juan del Val tras tres meses en ‘Supervivientes 2026′: “Parece ser que venía con hambre”

El hijo de la presentadora y Juan del Val trabaja desde hace años en la producción del reality de Telecinco

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Nuria Roca recibe a su hijo Juan del Val tras 'Supervivientes' (Instagram)
Nuria Roca recibe a su hijo Juan del Val tras 'Supervivientes' (Instagram)

El hijo de Nuria Roca y Juan del Val ha vuelto a casa después de su participación en Supervivientes 2026, el reality de Telecinco que cerró su edición con la victoria de Maica Benedicto como ganadora. El joven no ha ido como concursante famoso, sino como parte del equipo de producción con Cuarzo, la misma productora que se encarga del programa de su madre, La Roca.

Juan del Val Roca, que trabaja detrás de las cámaras en algunas de las producciones de entretenimiento más seguidas de la televisión española, regresó a Madrid tras más de tres meses de trabajo en Honduras. El equipo técnico del formato siempre viaja al país centroamericano con antelación respecto a los concursantes, lo que prolongó aún más su ausencia del domicilio familiar.

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Nuria Roca no ha tardado en compartir el reencuentro en sus redes sociales con una imagen de ambos y un mensaje que lo dice todo: “Pues parece ser que mi Bole venía con hambre”. La bienvenida más esperada no tuvo lugar en un aeropuerto, sino en la cocina. Nuria Roca se puso el delantal para preparar el plato favorito de su hijo: un arroz al horno valenciano cocinado en cazuela de barro, con rodajas de tomate, morcillas de cebolla, costillas, patatas y una cabeza de ajos en el centro.

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Nuria Roca recibe a su hijo Juan del Val tras 'Supervivientes' (Instagram)
Nuria Roca recibe a su hijo Juan del Val tras 'Supervivientes' (Instagram)

La bienvenida de Nuria Roca a su hijo

La presentadora ha compartido el resultado a través de una publicación en Instagram: “Mirad, quiero enseñaros porque estoy muy contenta, que hoy vuelve mi Bole después de un montón de tiempo y mirad en qué se nota. Mirad, qué arroz al horno le he hecho a mi chico. Pues nada, si deja algo os invito, ¿vale?”.

El festín no dejó lugar a dudas. Pocas horas después, la colaboradora de El Hormiguero publicaba una nueva imagen de la cazuela, esta vez con un hueco en el centro que evidenciaba el apetito del recién llegado tras meses de dieta hondureña, no tan estricta como la de los concursantes, pero sí alejado de los platos típicos de la gastronomía española. El resto de la familia también formó parte de la espera.

Pau y Olivia, los hermanos menores de Juan, tuvieron que aguardar todo el día con la cazuela lista sin poder tocarla, como ha bromeado la propia Nuria Roca: “Mención especial a sus hermanos, que aguantaron estoicamente con la cazuela terminada todo el día sin meter la cuchara… Ahora ya se abre la veda”, escribía con humor.

Nuria Roca recibe a su hijo Juan del Val tras 'Supervivientes' (Instagram)
Nuria Roca recibe a su hijo Juan del Val tras 'Supervivientes' (Instagram)

El trabajo de Juan del Val Roca

No es la primera edición en la que participa el joven, Supervivientes 2026 es tan solo una más. También estuvo presente en Supervivientes All Stars, cuya segunda edición se emitió en septiembre del año pasado, y en otras producciones como La isla de las tentaciones. Desde Honduras, el joven comparte en sus redes imágenes de los emplazamientos del programa, sus playas y todo lo que pasa tras las cámaras, como la preparación de los juegos.

Su madre ya había expresado en anteriores ocasiones el orgullo por la carrera de su hijo. “Es un programa muy exigente para currar, pero está muy bien, está muy contento”, declaró Roca ante los micrófonos de Europa Press, donde también subrayó el aprendizaje que esta experiencia le aportaba al joven.

Entrevista a Rubén Torres, ganador de la segunda edición de 'Supervivientes All Stars'.

Juan del Val Roca estudió Publicidad y Comunicación en ESIC Business & Marketing School en Madrid. Desde pequeño mostró interés por la creatividad, aunque con cierto reparo a aparecer delante de una cámara, lo que le llevó a decantarse por la producción, donde también probaron suerte otros hijos de famosos como José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego que ahora ha pasado a ser colaborador.

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