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Pekín releva a Singapur como sede de la Copa Intercontinental FIBA hasta 2028

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Redacción Deportes, 12 jun (EFE).- La ciudad de Pekín será la nueva sede de la Copa Intercontinental FIBA hasta el año 2028 y releva a Singapur, que había albergado el torneo de 2023 a 2025.

Está previsto que la capital china celebre la primera de las tres próximas ediciones a finales de septiembre de 2026, según informó la FIBA en un comunicado.

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Este torneo reúne a seis equipos, de confederaciones diferentes y asociadas a la FIBA. El vigente campeón es el Unicaja de Málaga, que a finales de 2025 venció a un combinado de la NBA G League, la liga de desarrollo estadounidense.

"Con los orígenes de este evento remontándose a 1965, una de nuestras misiones clave fue darle un nuevo impulso a la Copa Intercontinental FIBA ​​en la década de 2020. Lo que comenzó como una competición entre solo dos equipos ha evolucionado hasta convertirse en un torneo verdaderamente global", declaró el secretario general de la FIBA, Andreas Zagklis.

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China volverá a albergar un nuevo torneo ligado al baloncesto internacional, tras acoger la edición de la Copa del Mundo de 2019.

En las últimas 35 ediciones, la Copa Intercontinental FIBA ​​ha contado con 36 participantes de seis continentes.

Europa lidera el palmarés histórico con 24 títulos y España es el país que más títulos ha conseguido, con 12, los últimos seis con sus clubes representando a la Liga de Campeones de la FIBA.

Hasta el momento, se ha confirmado la participación para la edición de 2026 del Rytas Vilnius lituano como campeón europeo; el Boca Juniors argentino como campeón americano y el RSSB Tigers ruandés como campeón africano.

La lista completa de equipos participantes será confirmada más adelante con el desarrollo de las competiciones. EFE

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