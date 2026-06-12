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McTominay, duda ante Haití

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Redacción deportes, 12 jun (EFE).- El centrocampista del Nápoles y uno de los puntales de la selección de Escocia Scott McTominay se incorporó este viernes a los entrenamientos dirigidos por Steve Clarke, pero su presencia ante Haití el próximo domingo está todavía en el aire.

McTominay se perdió las últimas sesiones de preparación debido a una dolencia estomacal y estuvo al margen de la expedición escocesa para seguir un tratamiento específico. Sin embargo, la mejoría mostrada en las últimas horas propició su regreso junto al resto de compañeros.

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El jugador del Nápoles será sometido a nuevos exámenes para comprobar su estado y decidir su posible participación en el equipo.

Escocia forma parte de uno de los grupos más complicados de este primer tramo del Mundial. Además de Haití, el combinado de Clarke, que aspira a superar la fase de grupos por primera vez en su historia en un torneo de este rango, tiene como adversarios a Marruecos y Brasil.

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La posible incorporación de McTominay y la vuelta al equipo de John McGinn, del Aston Villa y otro de los baluartes de Escocia, complican la elaboración del centro del campo para el seleccionador.

En el último partido de preparación, ante Bolivia, el equipo escocés ofreció un buen nivel, con una goleada por 4-0.

En ese partido, Escocia formó un centro del campo con Ben Gannon-Doak, Lewis Ferguson, McTominay y Ryan Christie, que sería el que saldría del equipo con la vuelta de McGinn siempre que McTominay esté en condiciones. EFE

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