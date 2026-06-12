Una joven de Salamanca pisa una castaña, se rompe el tobillo y le indemnizan con 8.400 euros

Suelo lleno de castañas, en una imagen generada por IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una joven se encontraba caminando por una de las calles del centro de Salamanca cuando pisó una castaña caída en la acera y sufrió una fuerte caída que le provocó una lesión en el tobillo. Tras analizar lo ocurrido y las condiciones del lugar en el momento del accidente, el Ayuntamiento ha reconocido su responsabilidad y ha acordado indemnizarla por los daños sufridos.

La historia se remonta al pasado mes de octubre, cuando la joven de 17 años caminaba junto a una amiga por la calle Ramón y Cajal, en las inmediaciones del Campo de San Francisco, camino de su facultad. En ese momento intentó esquivar numerosas castañas dispersas por la acera, pero terminó pisando una de ellas, lo que provocó su resbalón y posterior caída.

PUBLICIDAD

Tras el impacto, la joven no pudo incorporarse debido al intenso dolor, según relata la propia afectada y recoge La Gaceta de Salamanca. En consecuencia, fue asistida inicialmente por una ambulancia que pasaba por el lugar en dirección a otro servicio. Posteriormente, recibió atención de otro vehículo sanitario y de la Policía Local, que además dio aviso al Servicio de Limpieza para la retirada de la sangre de la vía pública.

La joven fue trasladada al Servicio de Urgencias del hospital, donde se le diagnosticó una fractura transindesmal del tobillo derecho, es decir, una rotura en la zona de los ligamentos que conectan la tibia y el peroné. La lesión le obligó a utilizar muletas durante cerca de dos meses y a someterse a 29 sesiones de fisioterapia, en un proceso de recuperación que se prolongó aproximadamente medio año.

PUBLICIDAD

Castaño de indias. (AdobeStock)

Responsabilidad municipal e indemnización

La Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Salamanca ha considerado acreditado que la caída se produjo por la presencia de castañas de indias en la acera. La joven aportó fotografías en las que se apreciaba la vía llena de estos frutos, así como el atestado elaborado por la Policía Local, que intervino en el lugar de los hechos.

Los técnicos municipales concluyen que existe una falta de limpieza “evidente” en el punto donde ocurrió el accidente, por lo que se estima la reclamación presentada. La indemnización queda cubierta por la póliza de responsabilidad civil del Consistorio, que ha reconocido su responsabilidad.

PUBLICIDAD

La cuantía fijada asciende a 8.413 euros, una cifra calculada en función del tiempo de recuperación de la víctima, que se ha valorado en 60 días de perjuicio moderado y 123 días de perjuicio básico. Una vez abonada la indemnización, el Ayuntamiento tiene previsto repercutir el coste a la empresa concesionaria encargada del servicio de limpieza viaria, al considerar que fue la responsable del mantenimiento de la zona donde ocurrió el accidente.

La calle Ramón y Cajal de Salamanca, donde la joven pisó una castaña que le fracturó el tobillo. (Google Maps)

¿Es posible reclamar al ayuntamiento?

Según Segucitydigital, la administración pública puede ser responsable de indemnizar a los ciudadanos cuando estos sufren daños derivados de los servicios públicos, como ocurre en el mantenimiento de calles, aceras o espacios urbanos. En estos casos, el objetivo es que la persona afectada no tenga que soportar un perjuicio que no tiene obligación de asumir, siempre que sea consecuencia de un mal estado o falta de conservación.

PUBLICIDAD

Para que una reclamación de este tipo prospere, debe acreditarse que existe un daño real, su alcance económico y, sobre todo, que hay una relación directa entre el accidente y la actuación u omisión de la administración pública. Este tipo de procedimientos es habitual en situaciones como la de la joven de Salamanca, que resultó herida tras resbalar con castañas acumuladas en la acera, lo que llevó al Ayuntamiento a reconocer su responsabilidad y asumir la indemnización.