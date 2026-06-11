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La sevillana Brígida Pachón toma posesión en el Congreso del escaño de María Jesús Montero

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Madrid, 11 jun (EFE).- La primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Osuna (Sevilla), Brígida Pachón Martín, ha tomado este jueves posesión de su escaño en el Congreso de los Diputados tras la salida de la exvicepresidenta primera, María Jesús Montero.

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha inaugurado el pleno de este jueves con el juramento promesa de acatamiento de la Constitución por parte de Pachón, que ha adquirido la condición plena de diputada.

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Este lunes Montero, secretaria general del PSOE andaluz, anunció que el pasado viernes renunció a su acta como diputada en el Congreso y entregó en el Parlamento autonómico andaluz la documentación necesaria para ocupar su escaño.

Pachón Martín, que mantendrá su actividad en el Ayuntamiento, al no ser incompatible con su labor en el Congreso, era la número 7 en la lista del PSOE por Sevilla en las elecciones generales de 2023, en la que los socialistas consiguieron 5 representantes por la provincia.

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Nacida en el Puerto de la Encina, pedanía de Osuna, en 1980, Pachón es diplomada en Trabajo Social por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Es concejala desde 2007, y actualmente es responsable de las áreas de Hacienda Municipal, Bienestar Social (Políticas Sociales, Viviendas Sociales, y Rehabilitación), Coordinación y Planificación del Ayuntamiento de Osuna.

La toma de posesión de Pachón ha tenido lugar un día después de que la concejala del PP en San Fernando (Cádiz), Inmaculada Marín Aparicio estrenara su escaño en la Cámara Baja tras la salida del diputado José Ignacio Romaní, que también tomará posesión de su acta en el parlamento andaluz conseguida tras las pasadas elecciones autonómicas. EFE

(Foto)

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