Susana Díaz considera "urgente y obligatorio" que el PSOE se querelle contra Leire Díez "caiga quien tenga que caer"

La expresidenta de la Junta de Andalucía Susana Díaz ha asegurado este jueves que es "urgente y obligatorio" que el PSOE se querelle contra su exmilitante Leire Díez, "caiga quien tenga que caer", y ha criticado que el partido no le haya expulsado.

En una entrevista en 'Espejo Público' de 'Antena 3', recogida por Europa Press, la senadora socialista ha mostrado confianza en que el PSOE no acabe imputado, aunque ha sostenido que el partido debe denunciar el 'caso Leire'.

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CRITICA QUE NO SE HAYA EXPULSADO DEL PARTIDO A LEIRE DÍEZ

En este sentido, ha agregado que "querellándose cuanto antes" se evita que los medios de comunicación se cuestionen respecto a la participación del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en la presunta trama para influir en los casos judiciales que afectan a los socialistas.

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Respecto a Díez, la expresidenta autonómica ha reprochado a su partido que no fuera expulsada de la militancia, puesto que, al haberse dado de baja, "puede volver al partido". Asimismo, ha animado a que se expulse a "todos los que hubieran tenido conductas de este tipo".