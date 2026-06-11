Un cerrajero denuncia a Google ante la Comisión Europea por vetar anuncios de su sector

Granada, 11 jun (EFE).- Un cerrajero granadino ha presentado una denuncia ante la Comisión Europea contra Google por la prohibición de anuncios de pago para servicios de cerrajería urgente en España, una medida que considera perjudicial para los profesionales que operan de forma legítima.

Según ha explicado este jueves a EFE este profesional, Juan Carlos Cacín, la publicidad en Google era un "motor fundamental" para su sector ya que les permitía aumentar sus ingresos, pero al quitarles esta opción, se han quedado sin una vía rentable para captar clientes y crecer geográficamente.

PUBLICIDAD

Como ha detallado, la medida de Google, en vigor desde noviembre de 2024, estaba orientada inicialmente a frenar el fraude de falsas empresas de reparaciones de urgencia pero se ha convertido a en un "bloqueo de acceso al mercado digital".

"Google no hace distinción entre profesionales legítimos con un historial limpio, y las redes de estafadores, que tanto daño han hecho a la reputación de la profesión, poniendo en jaque el sustento de miles de negocios familiares que dependían de esta herramienta para crecer legítimamente", ha argumentado Cacín.

PUBLICIDAD

Por ello, en el escrito remitido a la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea ha solicitado la revisión de la política que no permite a los cerrajeros anunciarse mediante Google Ads.

Además, el cerrajero ha pedido a la multinacional que exporte a Europa el modelo de verificación avanzada que Google ya aplica en Estados Unidos y Canadá.

PUBLICIDAD

Según ha asegurado, con ese formato los cerrajeros deben superar una auditoría documental obligatoria aportando el alta censal, el censo de autónomos en el régimen RETA y registros de Industria si procediera para poder optar a la publicidad de pago, lo que eliminaría a los intermediarios fraudulentos. EFE